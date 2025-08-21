Accueil » Pixel 10 : Google mise sur l’IA dans ses pubs officielles (et ça fonctionne)

Quelques heures après son événement Made by Google, diffusé sous forme de talk-show futuriste, Google a publié les premières vidéos officielles de la gamme Pixel 10.

Entre démonstrations concrètes d’intelligence artificielle proactive, design minimaliste et fonctionnalités photo dopées au cloud, ces spots condensent en 30 secondes ce qui fera (ou non) le succès de ces nouveaux appareils.

Pixel 10 : une pub centrée sur l’assistant personnel IA

La première publicité est dédiée au Pixel 10 standard. Elle démarre par une démonstration du Magic Cue, une des fonctionnalités phares. L’IA détecte le contexte de vos actions et vous suggère les bonnes infos au bon moment. Par exemple, si vous appelez votre compagnie aérienne, votre téléphone pourra automatiquement afficher votre billet électronique sans que vous le demandiez.

Autres fonctions visibles dans la vidéo :

Gemini Live : vous pointez votre caméra ou partagez votre écran avec l’IA pour obtenir de l’aide en temps réel.

Camera Coach : l’IA vous guide pendant vos prises de vue — « panoramique à droite », « recule un peu »… façon Google Maps pour photographes.

Ce spot de 30 secondes résume clairement la vision de Google : l’IA contextuelle est désormais au cœur du smartphone.

Pixel 10 Pro : toujours plus de puissance (et du cloud pour vos vidéos)

La publicité du Pixel 10 Pro reprend les mêmes ingrédients que le modèle standard, mais avec une mise en scène plus « pro ».

En plus de Gemini Live et Camera Coach, on y découvre Video Boost. Le concept ? Vos vidéos sont envoyées vers les serveurs de Google, où elles sont optimisées grâce aux algorithmes de traitement d’image — une sorte de post-production automatique et instantanée dans le cloud.

Le ton est plus sérieux, plus haut de gamme, mais le message reste le même : la valeur ajoutée du Pixel 10 Pro est logicielle, pas seulement matérielle.

Pixel Watch 4: une montre qui pense avec vous

Dans sa pub dédiée, la Pixel Watch 4 met l’accent sur l’activité physique. Mais au-delà du suivi cardio ou des kilomètres parcourus, ce qui change tout ici, c’est Gemini au poignet :

Réponses naturelles et immédiates à la voix

Création de rappels ou d’entrées dans l’agenda

« Lever pour parler » : plus besoin de dire « Hey Google », il suffit de lever le poignet pour activer l’assistant

Pixel Buds 2a : l’IA dans vos oreilles

La publicité des Pixel Buds 2a joue sur la simplicité et l’ergonomie :

Annulation active du bruit

Twist-to-adjust: contrôle par rotation dans l’oreille

Gemini mains libres : créez une playlist, résumez vos messages ou planifiez un rendez-vous… sans toucher votre téléphone.

Pixel 10 Pro Fold: l’IA en grand format

Le spot du Pixel 10 Pro Fold reprend toutes les fonctions citées plus haut, mais dans un format pliable. L’accent est mis sur :

L’écran large pour le multitâche IA

Camera Coach dans des scènes de photographie urbaine

Gemini Live utilisé à deux mains, avec l’assistant répondant en plein écran

C’est clairement l’appareil vitrine de l’écosystème Gemini.

Une stratégie claire, un message cohérent

Toutes les pubs reposent sur une idée simple : l’IA Gemini ne vous répond pas, elle vous précède. Et si ces vidéos ne rentrent pas dans les détails techniques, elles vendent l’essentiel : un usage fluide, immédiat, sans friction.

À suivre : reste à voir si dans la vie réelle, ces fonctions sont aussi intuitives qu’elles le paraissent à l’écran.