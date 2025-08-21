Accueil » Amazon prépare une tablette Android haut de gamme à 400 dollars : la fin de Fire OS ?

Après plus d’une décennie à proposer des tablettes sous Fire OS, Amazon s’apprête à changer radicalement de cap. Selon une enquête de Reuters, Amazon travaille sur une tablette haut de gamme Android destinée à concurrencer les iPad et Galaxy Tab.

Une première pour Amazon, qui jusqu’ici misait sur une version modifiée d’Android appelée Fire OS pour ses appareils.

Pourquoi abandonner Fire OS pour Android ?

Depuis 2011, Fire OS permettait à Amazon de contrôler l’écosystème (via l’Amazon Appstore, Kindle, Prime Video…), vendre des tablettes à bas prix, et miser sur la consommation de contenus plutôt que sur les marges matérielles

Mais, les limites de Fire OS sont nombreuses :

Incompatibilité avec le Google Play Store

Peu d’apps disponibles (et pas de YouTube, Gmail, etc., sans bidouilles)

Des performances loin des standards haut de gamme

Résultat ? De nombreux utilisateurs frustrés et un public cantonné à une expérience de consommation passive, loin des usages pro ou gaming.

Une tablette Android pour 2025 : ce que l’on sait

Le projet, nommé « Kittyhawk », viserait un prix autour de 400 dollars, soit presque le double du Fire Max 11 (vendu 230 dollars). Cette tablette marquerait une montée en gamme stratégique pour Amazon, avec l’objectif de rattraper les acteurs premium comme Apple, Samsung ou Google, séduire un public exigeant, lassé de Fire OS, et offrir plus de puissance, plus de RAM, meilleurs écrans et audio, et meilleure compatibilité logicielle.

Cependant, la tablette ne disposerait pas du Play Store par défaut. Elle tournerait sur la version open-source d’Android (AOSP), permettant à Amazon de garder un certain contrôle, tout en s’affranchissant de la certification Google Mobile Services.

Et Vega dans tout ça ?

Paradoxalement, Amazon prévoit aussi d’équiper certains modèles entrée de gamme de Vega OS, un système Linux maison déjà présent sur les Echo Show ou Fire TV. Mais, ce système supporte encore moins d’apps tierces que Fire OS, ce qui laisse perplexe quant à son intérêt sur tablette…

Selon Reuters, l’ensemble de la gamme finirait par passer à Android, ce qui laisse penser que Vega pourrait être une solution temporaire ou réservée à des appareils très spécifiques.

Un vrai pari de rupture

Amazon semble prêt à abandonner le confort de son écosystème fermé pour aller chercher les utilisateurs Android exigeants. Reste à savoir si :

L’expérience logicielle suivra

Le prix sera réellement compétitif

L’écosystème (appstore, services, support) sera à la hauteur d’un produit premium

Une chose est sûre : la guerre des tablettes ne fait que commencer, et Amazon ne veut plus rester dans les gradins.