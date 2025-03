Apple : Le chiffrement de bout en bout arrive bientôt pour les messages RCS sur iOS

Avec iOS 18, Apple a enfin adopté le support du RCS (Rich Communication Services), rendant les messages verts un peu moins archaïques. Certes, ils restent verts, mais au moins, les échanges entre iPhone et Android bénéficient désormais de fonctionnalités modernes, comme l’envoi de photos et vidéos en haute qualité, les accusés de lecture, et l’indicateur de saisie.

Mais un élément crucial manquait encore : le chiffrement de bout en bout. Bonne nouvelle : Apple a officiellement confirmé que le chiffrement de bout en bout pour les messages RCS allait bientôt arriver !

Pourquoi le chiffrement de bout en bout est-il important ?

Jusqu’à présent, les messages RCS échangés entre iPhone et Android étaient envoyés en texte brut, sans chiffrement, comme les SMS classiques. Cela signifiait qu’ils pouvaient être interceptés et lus par des tiers, contrairement aux iMessages qui sont déjà chiffrés.

Avec la mise à jour RCS Universal Profile 3.0, la GSMA (GSM Association) impose désormais le chiffrement de bout en bout via le protocole MLS (Messaging Layer Security).

Ce que cela signifie concrètement :

Sécurité renforcée : Les messages envoyés via RCS entre iPhone et Android seront protégés contre les interceptions.

Interopérabilité universelle : Tous les téléphones compatibles RCS bénéficieront du chiffrement, y compris ceux sans Google Messages (comme certains modèles chinois).

Intégration sur toutes les plateformes Apple : iOS, iPadOS, macOS et watchOS recevront cette mise à jour.

Quand Apple activera-t-il le chiffrement pour RCS ?

Apple a confirmé qu’il allait intégrer cette mise à jour dans ses prochaines mises à jour logicielles. Deux scénarios possibles :

Avec iOS 19, attendu plus tard cette année, probablement dévoilé lors de la WWDC 2025.

Via une mise à jour mineure d’iOS 18, si Apple décide d’implémenter rapidement cette amélioration de sécurité.

L’ajout du chiffrement montre que Apple commence à prendre le RCS au sérieux, bien que l’adoption initiale ait été lente et surtout motivée par la pression des régulateurs et des utilisateurs.

Dans un communiqué, Apple a même déclaré être « heureux d’avoir contribué à l’effort pour apporter le chiffrement de bout en bout au RCS Universal Profile ». Un changement de ton intéressant, alors que l’entreprise avait toujours défendu iMessage comme solution privilégiée.

Que signifie cette mise à jour pour vous ?

Si vous utilisez iMessage, rien ne change : votre messagerie est déjà chiffrée et ultra sécurisée. Mais si vous échangez des messages avec des utilisateurs Android, cette mise à jour va enfin protéger vos conversations, mettant fin aux vieux SMS non sécurisés et à la vulnérabilité des messages RCS.

Qu’en pensez-vous ? Attendez-vous cette mise à jour avec impatience ?