Pixel 10, Pixel Watch 4 et Pixel Buds 2a : tous les prix US fuités avant l’événement Google
Alors que Google s’apprête à célébrer les 10 ans de sa gamme Pixel ce soir à Brooklyn, une fuite de dernière minute vient de dévoiler l’intégralité des prix des Pixel 10, Pixel Watch 4 et Pixel Buds 2a.

Et sans surprise, les tarifs sont globalement stables par rapport à la génération précédente.

Tous les prix des Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL et Fold

Modèle

Stockage

Prix US

Pixel 10

128 Go

799 dollars

Pixel 10

256 Go

899 dollars

Pixel 10 Pro

128 Go

999 dollars

Pixel 10 Pro

256 Go

1,099 dollars

Pixel 10 Pro XL

256 Go

1,199 dollars

Pixel 10 Pro

512 Go

1,219 dollars

Pixel 10 Pro XL

512 Go

1,319 dollars

Pixel 10 Pro

1 To

1,449 dollars

Pixel 10 Pro XL

1 To

1,549 dollars

Pixel 10 Pro Fold

256 Go

1 799 dollars

Pixel 10 Pro Fold

512 Go

1 919 dollars

Pixel 10 Pro Fold

1 To

2 149 dollars

Note : le Pixel 10 Pro XL débute désormais à 256 Go, supprimant la version 128 Go. Quant au Pixel Fold, une version 1 To apparaît pour la première fois.

Pixel 10 leak

Pixel Watch 4: prix stables, design raffiné

Modèle

Connectivité

Taille

Prix US

Pixel Watch 4

Wi-Fi

41 mm

349 dollars

Pixel Watch 4

Wi-Fi

45 mm

399 dollars

Pixel Watch 4

LTE

41 mm

449 dollars

Pixel Watch 4

LTE

45 mm

499 dollars

Pas de changement tarifaire par rapport à la Pixel Watch 3. Elle reste donc un peu plus abordable que l’Apple Watch Series 10.

Pixel Buds 2a : une légère hausse de prix

  • 129 dollars pour les Pixel Buds 2a, soit 30 dollars de plus que les Pixel Buds A-Series d’origine.

En contrepartie, on devrait avoir droit à une qualité sonore améliorée et de l’ANC (réduction active du bruit).

Accessoires Pixelsnap : MagSafe à la sauce Google

Accessoire

Prix US

Pixelsnap Ring Stand

29,99 dollars

Pixelsnap Charger (sans 67W)

39,99 dollars

Pixel Flex 67W Charger

59,99 dollars

Pixelsnap Charger avec support

69,99 dollars

Le Pixelsnap Charger simple est aligné avec le chargeur MagSafe d’Apple, tandis que le modèle avec support vise les utilisateurs pro… à condition qu’il justifie son prix.

Pas de révolution, mais une gamme Pixel 10 bien calibrée

Google joue la continuité plutôt que la surprise pour cette dixième génération, avec une grille tarifaire quasi inchangée. Le seul vrai bouleversement vient du Pixel Fold en 1 To, qui cible clairement les utilisateurs ultra premium… à 2 149 dollars.

En comparaison, le Galaxy Z Fold 7 (1 To) coûte 2 419 419 dollars (2 522 euros) : Google se montre donc presque “raisonnable”, pour une fois.

 

Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

