Pixel 10, Pixel Watch 4 et Pixel Buds 2a : tous les prix US fuités avant l’événement Google

Alors que Google s’apprête à célébrer les 10 ans de sa gamme Pixel ce soir à Brooklyn, une fuite de dernière minute vient de dévoiler l’intégralité des prix des Pixel 10, Pixel Watch 4 et Pixel Buds 2a.

Et sans surprise, les tarifs sont globalement stables par rapport à la génération précédente.

Tous les prix des Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL et Fold

Modèle Stockage Prix US Pixel 10 128 Go 799 dollars Pixel 10 256 Go 899 dollars Pixel 10 Pro 128 Go 999 dollars Pixel 10 Pro 256 Go 1,099 dollars Pixel 10 Pro XL 256 Go 1,199 dollars Pixel 10 Pro 512 Go 1,219 dollars Pixel 10 Pro XL 512 Go 1,319 dollars Pixel 10 Pro 1 To 1,449 dollars Pixel 10 Pro XL 1 To 1,549 dollars Pixel 10 Pro Fold 256 Go 1 799 dollars Pixel 10 Pro Fold 512 Go 1 919 dollars Pixel 10 Pro Fold 1 To 2 149 dollars

Note : le Pixel 10 Pro XL débute désormais à 256 Go, supprimant la version 128 Go. Quant au Pixel Fold, une version 1 To apparaît pour la première fois.

Pixel Watch 4: prix stables, design raffiné

Modèle Connectivité Taille Prix US Pixel Watch 4 Wi-Fi 41 mm 349 dollars Pixel Watch 4 Wi-Fi 45 mm 399 dollars Pixel Watch 4 LTE 41 mm 449 dollars Pixel Watch 4 LTE 45 mm 499 dollars

Pas de changement tarifaire par rapport à la Pixel Watch 3. Elle reste donc un peu plus abordable que l’Apple Watch Series 10.

Pixel Buds 2a : une légère hausse de prix

129 dollars pour les Pixel Buds 2a, soit 30 dollars de plus que les Pixel Buds A-Series d’origine.

En contrepartie, on devrait avoir droit à une qualité sonore améliorée et de l’ANC (réduction active du bruit).

Accessoires Pixelsnap : MagSafe à la sauce Google

Accessoire Prix US Pixelsnap Ring Stand 29,99 dollars Pixelsnap Charger (sans 67W) 39,99 dollars Pixel Flex 67W Charger 59,99 dollars Pixelsnap Charger avec support 69,99 dollars

Le Pixelsnap Charger simple est aligné avec le chargeur MagSafe d’Apple, tandis que le modèle avec support vise les utilisateurs pro… à condition qu’il justifie son prix.

Pas de révolution, mais une gamme Pixel 10 bien calibrée

Google joue la continuité plutôt que la surprise pour cette dixième génération, avec une grille tarifaire quasi inchangée. Le seul vrai bouleversement vient du Pixel Fold en 1 To, qui cible clairement les utilisateurs ultra premium… à 2 149 dollars.

En comparaison, le Galaxy Z Fold 7 (1 To) coûte 2 419 419 dollars (2 522 euros) : Google se montre donc presque “raisonnable”, pour une fois.