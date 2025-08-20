Spotify teste « Mix » : des transitions audio personnalisées entre les morceaux

Spotify expérimente une toute nouvelle fonctionnalité audio qui pourrait bien changer la façon dont vous écoutez vos playlists. Baptisée Mix, cette option en cours de test permet aux abonnés Premium « éligibles » de créer des transitions personnalisées entre les morceaux.

Objectif : offrir une écoute plus fluide et immersive, comme si vous étiez aux platines.

Spotify: Transitions automatiques ou manuelles

Avec Mix, vous avez deux options :

Mode Auto : Spotify se charge de créer des transitions fluides entre les morceaux à votre place.

Mode Manuel : vous pouvez ajuster vous-même les paramètres, comme le volume, l’EQ (égaliseur), les courbes d’effets et même voir les vagues sonores (waveform) et les battements pour affiner chaque transition.

Cela permet de faire enchaîner les morceaux en douceur, au lieu qu’un titre s’arrête brutalement avant le suivant. C’est une façon simple de toucher au mixage audio sans avoir besoin de logiciels complexes comme Logic Pro, Reaper ou Audacity.

Un mix collaboratif

La fonctionnalité ne s’arrête pas là : les abonnés Premium peuvent collaborer à plusieurs sur une playlist mixée. Imaginez créer ensemble une playlist pour une fête, avec des transitions qui font monter l’ambiance au bon moment — sans avoir à changer manuellement de morceau ou passer par un DJ.

Comment y accéder ?

Pour l’instant, la fonctionnalité est en bêta, uniquement disponible pour certains utilisateurs Premium. Voici ce que l’on sait :

Elle est en cours de déploiement progressif

Il faut mettre à jour votre application Spotify

Si vous êtes éligible, un bouton « Mix » apparaîtra dans la barre d’outils de vos playlists personnelles

Une fois activé, vous pourrez choisir un style de transition (comme « Fade » ou « Rise »), ajuster les effets, et enregistrer le tout. Vous pourrez aussi désactiver les transitions à tout moment pour revenir à l’écoute classique.

Une fonctionnalité pensée pour les mélomanes… et les fêtards

Que vous soyez mélomane ou DJ improvisé lors d’une soirée, Mix est une belle nouveauté. C’est aussi un terrain d’apprentissage ludique pour les curieux qui veulent s’initier au mixage sans investir dans du matériel professionnel.

Spotify n’a pas encore communiqué de date pour une sortie officielle hors bêta ni la liste complète des pays ou comptes concernés.