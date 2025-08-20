Accueil » Nanoleaf 4D V2 : Éclairage immersif pour TV avec installation plus simple et couleurs plus vives

Nanoleaf 4D V2 : Éclairage immersif pour TV avec installation plus simple et couleurs plus vives

La marque Nanoleaf vient de dévoiler le Nanoleaf 4D V2, une nouvelle version améliorée de son célèbre kit d’éclairage immersif pour téléviseurs.

Toujours proposé à 99,99 dollars, ce système transforme littéralement l’ambiance de votre salon en synchronisant dynamiquement des bandes LED avec le contenu diffusé à l’écran.

Qu’est-ce que le Nanoleaf 4D V2 ?

Le principe reste simple mais efficace : une caméra placée au-dessus ou au-dessous de votre télé capte les couleurs de l’écran, et une bande LED rétroéclairante les projette en temps réel sur le mur arrière.

Résultat : les couleurs débordent de l’écran pour plonger les spectateurs dans une ambiance plus immersive, idéale pour les films, séries ou jeux vidéo.

Le Nanoleaf 4D V2 apporte plusieurs améliorations importantes :

Colorimétrie plus précise, notamment sur les blancs, grâce à un nouvel algorithme de détection ;

Nouveau design en zigzag pour la bande LED, facilitant l’installation sans besoin d’angles ni de supports ;

Découpe simplifiée avec recalibrage automatique des effets lumineux ;

Modes d’éclairage plus variés (4 au total), allant de l’ambiance douce à des transitions plus rapides ;

Intégration avec l’écosystème Nanoleaf grâce à la fonction Sync+, permettant de synchroniser vos autres lampes Nanoleaf (Shapes, Lines, Floor Lamp, etc.) pour étendre l’effet lumineux à toute la pièce.

Compatibilité et installation

Ce nouveau kit est conçu pour les téléviseurs jusqu’à 65 pouces. Contrairement à la précédente version, il n’est plus décliné en deux tailles. Mais, la bande peut être découpée manuellement (aux endroits indiqués) pour s’adapter à des écrans plus petits.

L’installation est plus rapide et plus propre, grâce au design plus souple et plus léger de la bande LED. Plus besoin de supports pour les coins, ce qui simplifie énormément la mise en place.

Un contrôle intelligent

Le kit est pilotable via l’application Nanoleaf sur mobile (iOS et Android), et est compatible avec les principaux écosystèmes domotiques, y compris Apple HomeKit, Google Home et Amazon Alexa.

La connectivité Wi-Fi permet de gérer les effets, la luminosité, les modes, et les appareils synchronisés en quelques clics.

Le kit comprend :

1 caméra de capture avec support ajustable

• 1 capot aimanté pour préserver la vie privée

• 1 bande LED en zigzag adressable

• 1 contrôleur Nanoleaf 4D

• 1 bloc d’alimentation

• 1 chiffon en microfibre

• 1 guide d’installation

Prix et disponibilité

Le Nanoleaf 4D V2 est disponible dès maintenant sur le site officiel Nanoleaf au prix de 99,99 dollars. C’est une alternative plus accessible aux solutions concurrentes, comme le Philips Hue Sync Box, vendue à plus de 350 €, tout en offrant une très belle qualité d’éclairage et une intégration maison complète.