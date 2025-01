CES 2025 : Nanoleaf illumine votre écran avec un bandeau LED intelligent

Lors du CES 2025, Nanoleaf a présenté son tout dernier accessoire destiné aux amateurs de jeu et de home office : le PC Screen Mirror Lightstrip. Cet ajout lumineux promet d’élever votre configuration de bureau en offrant des effets d’éclairage immersifs qui s’adaptent en temps réel à l’écran.

Le PC Screen Mirror Lightstrip est conçu pour s’adapter facilement à différentes configurations de bureau :

Longueur ajustable : Chaque bande lumineuse mesure 2,5 m et peut être découpée pour s’adapter aux écrans plus petits.

Compatibilité double écran : Les utilisateurs de configurations multi-écrans peuvent synchroniser deux bandes lumineuses simultanément, créant ainsi une expérience cohérente sur plusieurs écrans.

Conception en zigzag : Cette caractéristique facilite le pliage de la bande lumineuse autour des coins arrière des moniteurs, un défi commun pour les éclairages de type bias.

Le PC Screen Mirror Lightstrip ne dépend pas de caméras pour synchroniser les couleurs de l’écran, contrairement à certaines solutions concurrentes. Voici comment il fonctionne :

Il se connecte directement à votre PC via USB. Grâce à l’application desktop de Nanoleaf, le logiciel analyse la mémoire tampon vidéo en temps réel et envoie des instructions aux bandes lumineuses. Le résultat : des dégradés multicolores et des effets qui s’ajustent en fonction du contenu affiché, que vous jouiez à un jeu, regardiez un film ou écoutiez de la musique.

Cette méthode d’analyse directe offre une précision supérieure par rapport aux systèmes basés sur caméra, souvent critiqués pour leur manque de fiabilité.

Parfait pour les gamers, mais pas seulement

Bien que pensé principalement pour les gamers, le PC Screen Mirror Lightstrip est également idéal pour :

Les films et séries : il crée une ambiance immersive qui amplifie le plaisir de visionnage.

Les sessions musicales : les lumières dansantes ajoutent une dimension visuelle aux mélodies.

Les environnements de travail : un éclairage d’ambiance doux peut réduire la fatigue visuelle.

Nanoleaf s’inspire ici de l’approche réussie de Philips Ambilight, qui utilise des LED arrière pour projeter des couleurs dynamiques sur les murs. Mais cette fois, l’installation est plus universelle et personnalisable.

Une arrivée prévue pour la fin 2025

Le PC Screen Mirror Lightstrip sera lancé au cours du second semestre 2025, selon Nanoleaf. Les détails concernant le prix et la disponibilité seront annoncés ultérieurement, mais il sera accessible via la boutique en ligne de l’entreprise.

Avec le PC Screen Mirror Lightstrip, Nanoleaf continue de repousser les limites de l’éclairage connecté en proposant une solution pratique, immersive et élégante. Que vous soyez gamer, amateur de films ou simplement à la recherche d’un éclairage intelligent pour votre bureau, cet accessoire pourrait devenir un incontournable en 2025.