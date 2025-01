CES 2025 : Nanoleaf dévoile une lampe sur pied intelligente et élégante

Lors du CES 2025, le fabricant d’accessoires connectés Nanoleaf a présenté sa dernière innovation : la Smart Multicolor Floor Lamp. Avec son design ultrafin et ses fonctionnalités intelligentes, cette lampe élégante s’intègre parfaitement à tout intérieur moderne et enrichit encore la gamme de solutions d’éclairage innovantes de Nanoleaf.

La Smart Multicolor Floor Lamp se distingue par son design minimaliste, presque invisible lorsqu’elle est éteinte. Mais une fois allumée, elle dévoile toute sa magie :

Capable d’afficher plus de 16 millions de couleurs, elle offre une reproduction des couleurs précise, fidèle à la réputation des produits Nanoleaf.

Personnalisation totale via l’application Nanoleaf, où vous pouvez créer des motifs lumineux changeants ou des dégradés fluides en un seul geste.

Que vous souhaitiez une lumière ambiante douce pour lire ou un éclairage multicolore dynamique pour une fête, cette lampe s’adapte à vos envies.

Compatibilité avec Matter et intégration dans les maisons connectées

La lampe est compatible avec le protocole Matter, le standard émergeant pour les appareils de maison connectée. Cela signifie que vous pouvez facilement l’intégrer dans votre écosystème connecté, qu’il s’agisse d’un appareil iOS ou Android. Elle peut être synchronisée avec vos scènes et automatisations existantes.

Le protocole Matter permet à des appareils de marques différentes de fonctionner ensemble, ce qui en fait un critère de choix essentiel pour les nouveaux appareils connectés.

L’application mobile Nanoleaf enrichit l’expérience utilisateur avec des fonctionnalités avancées que les applications Google Home et Apple Home ne proposent pas :

Dégradés lumineux fluides et préréglages personnalisés.

Horaires sur mesure pour un contrôle précis de l’éclairage selon vos routines.

Réactions à la musique : la lampe peut s’animer au rythme de vos morceaux, ajoutant une dimension immersive à vos soirées.

Automatisation avec Sense+ Switch et nouvelles options premium

Nanoleaf pousse l’innovation plus loin avec la possibilité de connecter la lampe au Sense+ Switch, un interrupteur doté de capteurs de mouvement et de lumière naturelle. Cela permet à la lampe de s’allumer ou de s’éteindre automatiquement lorsque quelqu’un entre ou sort de la pièce.

En outre, Nanoleaf lance une offre premium (2 $/mois ou 20 $/an, avec un essai gratuit d’un mois) qui inclut deux fonctionnalités exclusives :

Orchestrator: anime les lumières avec des palettes de couleurs dynamiques basées sur la musique en cours de lecture. Scenescapes : propose des scènes apaisantes comme Plage ou Cheminée, idéales pour la relaxation ou la concentration.

Disponibilité et prix

Nanoleaf a annoncé que la Smart Multicolor Floor Lamp sera disponible au cours du premier trimestre 2025. Elle sera disponible au prix de 79,99 euros, mais une offre de lancement abaisse le prix à 72 euros. Les précommandes seront expédiées à partir du 28 février 2025.

Avec son design subtil, ses fonctionnalités avancées et son intégration dans les écosystèmes connectés via Matter, la Smart Multicolor Floor Lamp de Nanoleaf représente un ajout sophistiqué pour toute maison moderne. Bien que Nanoleaf se positionne dans le segment haut de gamme, sa réputation en matière de fiabilité et d’intégration intelligente en fait un investissement judicieux pour les amateurs de technologie et de design.