Adobe Acrobat Studio : PDF intelligent, IA intégrée et Express dans une seule plateforme

Adobe transforme son célèbre logiciel Acrobat en une véritable plateforme de productivité intelligente avec le lancement d’Acrobat Studio. Ce nouvel outil va bien au-delà de l’édition de PDF classique en intégrant Adobe Express, l’IA générative, et des espaces collaboratifs innovants.

Son objectif ? Offrir une solution unique pour centraliser, visualiser, créer et automatiser le traitement de l’information.

Acrobat Studio : Un espace de travail pour tous vos fichiers

Avec Acrobat Studio, vous pouvez importer jusqu’à 100 documents différents — qu’ils soient au format PDF, Microsoft 365 ou même des pages Web — et les rassembler dans un seul espace de travail unifié.

Adobe appelle ces environnements collaboratifs des « PDF Spaces », qui servent de hubs de connaissances interactifs. Vous pouvez y :

Lire, annoter et signer des documents ;

Consolider recherches, rapports, contrats, notes ;

Créer des visuels directement depuis les données via Adobe Express intégré (infographies, visuels marketing, etc.) ;

Collaborer en temps réel avec votre équipe ou vos clients.

Des assistants IA personnalisables

Chaque PDF Space intègre désormais des assistants IA intelligents, déjà testés auparavant dans Acrobat Pro, mais nettement améliorés ici. Ces agents virtuels peuvent :

Résumer et analyser les contenus ;

Suggérer des idées, citations, ou recommandations ;

Générer des notes de réunion ou des rapports de synthèse ;

Aider à la structuration de vos présentations ou supports visuels via Express.

Leur fonctionnement est personnalisable selon vos besoins, qu’il s’agisse de recherche documentaire, création de contenu, ou travail collaboratif.

Adobe Express inclus pour créer en un clic

L’intégration native d’Adobe Express Premium (normalement vendu séparément) est l’un des atouts majeurs d’Acrobat Studio. Cela permet de transformer des données extraites de documents en visuels professionnels directement depuis la plateforme.

Par exemple :

Créer une infographie à partir d’un PDF de statistiques ;

Transformer une proposition commerciale en présentation animée ;

Réaliser un post LinkedIn ou une maquette marketing à partir d’un rapport.

Prix et disponibilité de Acrobat Studio

Acrobat Studio est disponible dès maintenant à l’échelle mondiale, uniquement en anglais pour le moment. Il remplace progressivement les offres Acrobat Standard et Pro.

On dispose aujourd’hui d’un essai gratuit de 14 jours offrant un accès illimité à PDF Spaces, aux assistants IA et à Adobe Express Premium. Le tarif de lancement est fixé à 24,99 dollars par mois pour les particuliers et 29,99 dollars par mois pour les équipes.

On ignore encore quel sera le tarif final après la période de lancement.