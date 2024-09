Philips Hue Play HDMI Sync Box : Prise en charge 8K et HDMI 2.1 enfin dévoilée

Philips, le fabricant néerlandais de produits électroniques grand public, est sans doute le fabricant des ampoules Hue aux caractéristiques peu connues.

Après une longue attente, la Philips Hue Play HDMI Sync Box reçoit enfin une mise à jour cruciale qui ravira les amateurs de home cinéma et de jeux vidéo.

Cette nouvelle version prend désormais en charge les téléviseurs 8K et la norme HDMI 2.1, une évolution importante pour ceux qui souhaitent rendre leurs films et jeux plus immersifs. Désormais, le système fonctionne sans problème avec du contenu en 4K et 8K à des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Cela fait de cette box une solution nettement plus attractive pour les gamers, un public qui espérait cette compatibilité depuis longtemps.

Il prend en charge le contenu Dolby Vision et HDR10 Plus jusqu’à 8K à 60 Hz pour le contenu vidéo et 4K à 120 Hz pour les jeux sur console.

Philips Hue Play HDMI Sync Box : Un prix qui peut freiner

Si cette amélioration technique est un atout indéniable, le prix reste un obstacle potentiel. Le Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K est commercialisé à 349,99 euros, un tarif qui pourrait décourager certains acheteurs. Beaucoup avaient déjà jugé le prix de la version précédente, fixé à 300 euros, un peu excessif. Ce nouveau modèle, encore plus cher, pourrait donc être difficile à justifier pour certains, malgré ses nouvelles fonctionnalités.

Pour ceux qui ne connaissent pas encore la Philips Hue Sync Box, il s’agit d’un dispositif capable de connecter jusqu’à quatre appareils HDMI et de synchroniser jusqu’à 10 lumières Philips Hue avec le contenu affiché à l’écran. Le boîtier fonctionne avec toutes les lampes connectées de Hue, et vous pouvez régler la luminosité et l’intensité dans l’application Hue.

Ces lumières peuvent être des bandes LED placées derrière votre téléviseur, ou encore des lampes et des ampoules situées dans la pièce. L’idée est de « adoucir » les bords de l’écran en diffusant des lumières correspondant à l’action, pour une expérience visuelle plus immersive. C’est le même principe que le système Ambilight de Philips, à la différence près que vous n’avez pas besoin de remplacer tout votre téléviseur pour en profiter.

Si la Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K est sans aucun doute un ajout puissant pour les amateurs d’immersion visuelle, elle reste une option coûteuse. Il est recommandé de bien évaluer ses besoins et de surveiller les tests à venir avant de faire un choix. À ce tarif, il est essentiel de s’assurer que les fonctionnalités de cette box correspondent à vos attentes et à vos habitudes de visionnage.

En somme, pour les passionnés de cinéma et de jeux en 8K, cette mise à jour est prometteuse, mais pour les utilisateurs au budget plus limité, d’autres solutions méritent d’être explorées.