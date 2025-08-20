Accueil » Anker SOLIX C1000 Gen 2 : la station d’énergie portable qui se recharge en moins d’une heure

Si vous partez en camping, travaillez en extérieur ou vivez dans une région sujette aux coupures de courant, une station d’alimentation portable peut être bien plus utile qu’une simple batterie externe. Le tout nouveau Anker SOLIX C1000 Gen 2 promet justement de répondre à ces besoins avec puissance, rapidité et portabilité.

Anker SOLIX C1000 Gen 2 : 1024 Wh de capacité et jusqu’à 2000W de puissance

Avec une capacité de 1 024 Wh, la SOLIX C1000 Gen 2 est capable d’alimenter non seulement des appareils électroniques classiques (smartphone, PC portable…), mais aussi des appareils électroménagers plus énergivores comme :

un réfrigérateur,

un micro-ondes,

ou même un climatiseur portable.

Elle dispose d’un onduleur intégré capable de délivrer jusqu’à 2 000 W de puissance, ce qui la rend fiable en cas de panne de courant à la maison ou en situation d’urgence.

Une recharge de 0 à 100% en 49 minutes grâce à HyperFlash

La grande nouveauté ici, c’est la technologie HyperFlash™, qui permet de recharger complètement la batterie en seulement 49 minutes via une prise murale standard, avec un entrée maximale de 1 600 W. C’est accessible via un mode UltraFast dans l’application mobile Anker.

En pleine nature ? Pas de problème : la station accepte également jusqu’à 600 W d’entrée solaire, ce qui en fait une solution d’alimentation solaire mobile très efficace.

Des batteries LFP longue durée

Anker mise sur la technologie Lithium Fer Phosphate (LFP) de 3e génération, réputée pour sa sécurité accrue et sa longévité supérieure par rapport aux batteries lithium-ion classiques.

Combinée à la technologie maison InfiniPower, la C1000 Gen 2 est conçue pour supporter plus de 4 000 cycles de charge, ce qui lui garantit plusieurs années d’utilisation régulière.

Une connectique complète pour jusqu’à 10 appareils

La station permet d’alimenter jusqu’à 10 appareils en simultané :

5 prises AC (prises secteur),

2 ports USB-C haute puissance (140W),

1 port USB-C 15W,

1 port USB-A 12W,

1 prise allume-cigare 120W.

C’est suffisant pour un petit bureau, une soirée cinéma en plein air, ou une journée de travail en chantier.

Compacte, légère, et fonction UPS

Avec un poids de 11,3 kg et des dimensions de 38 x 20 x 24 cm, la SOLIX C1000 Gen 2 est 14 % plus légère et plus compacte que les stations concurrentes de même capacité, selon Anker.

Autre point fort : elle peut aussi faire office d’onduleur (UPS) en cas de coupure de courant, avec un temps de basculement inférieur à 10 millisecondes — idéal pour protéger vos appareils sensibles.

Prix et disponibilité

La Anker SOLIX C1000 Gen 2 est déjà disponible au prix promotionnel de 429 $ (environ 395 €) si vous vous enregistrez avant le 8 septembre 2025. Passée cette date, son tarif repassera à 799 $.