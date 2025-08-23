Accueil » Google Veo 3 gratuit ce week-end : testez la création vidéo par IA sans abonnement

Vous rêviez de tester les vidéos générées par intelligence artificielle avec Google Veo 3, mais l’abonnement payant vous retenait ? Bonne nouvelle : Google ouvre exceptionnellement l’accès à tous les utilisateurs Gemini ce week-end, sans frais.

L’annonce a été faite via un post sur le compte officiel de l’application Google Gemini. Les utilisateurs gratuitement inscrits à Gemini peuvent ainsi générer jusqu’à trois vidéos avec le moteur Veo 3, jusqu’à dimanche 23 h 59.

Veo 3 : Trois vidéos offertes pour tester le potentiel de l’IA vidéo de Google

En temps normal, seuls les abonnés Google AI Pro (21,99 euros/mois) ou AI Ultra peuvent profiter de Veo 3, avec trois générations vidéo par jour et un accès à des résolutions supérieures via l’éditeur Google Flow. Cette offre temporaire permet donc aux utilisateurs gratuits d’avoir un aperçu sans engagement de cette technologie avancée.

La durée des clips est limitée à 8 secondes, mais chaque vidéo inclut également une piste audio générée automatiquement — à moins que vous ne fournissiez des consignes spécifiques dans le prompt.

Conseils pour bien utiliser vos 3 essais

Étant donné que vous n’avez droit qu’à trois vidéos, mieux vaut rédiger des prompts précis et créatifs. Voici quelques conseils pour maximiser vos essais :

Décrivez clairement la scène, le contexte, l’ambiance.

Précisez les mouvements des personnages ou objets.

Mentionnez le style visuel (dessin animé, cinématique, onirique, etc.).

Indiquez la position de la caméra (plongée, travelling, plan fixe…).

Suggérez un son d’ambiance ou une musique pour guider l’IA.

Vous pouvez également tester la fonction qui transforme une image en vidéo : envoyez une image, décrivez ce que vous voulez voir évoluer à l’écran, et laissez l’IA faire le reste.

Veo 3 : des vidéos impressionnantes… avec quelques limites

La technologie derrière Veo 3 est parmi les plus avancées dans le domaine de la génération vidéo par IA, avec une meilleure compréhension des mouvements, des scènes cohérentes et un rendu audio-visuel globalement fluide.

Cependant, des bugs visuels ou incohérences peuvent parfois apparaître (gestes irréalistes, visages déformés, effets étranges). Ce test gratuit est donc une excellente occasion de découvrir par vous-même les forces et faiblesses actuelles du système.

Jusqu’à quand l’offre est-elle valable ?

Cette opération promotionnelle se termine le dimanche 25 août à 23 h 59. On ne sait pas encore si cette offre s’applique dans tous les pays, mais le plus simple est d’ouvrir Gemini et de vérifier si l’option de génération vidéo Veo est disponible.

Même si vous n’êtes pas abonné à Gemini AI Pro, ce week-end est l’occasion idéale pour tester la puissance de Google Veo 3 gratuitement. Que vous soyez créateur de contenu, curieux de technologie ou simple amateur de vidéos, profitez de ces 3 essais gratuits pour explorer les possibilités créatives offertes par l’IA générative de Google.