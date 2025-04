Accueil » Samsung lance les Galaxy Tab S10 FE et Tab S10 FE+ : Le choix malin pour une tablette performante et accessible

Samsung lance les Galaxy Tab S10 FE et Tab S10 FE+ : Le choix malin pour une tablette performante et accessible

Samsung lance les Galaxy Tab S10 FE et Tab S10 FE+ : Le choix malin pour une tablette performante et accessible

Samsung vient de dévoiler ses nouvelles tablettes, la Galaxy Tab S10 FE et la Galaxy Tab S10 FE+, enrichissant ainsi sa gamme avec des options plus abordables sans compromettre les fonctionnalités essentielles. Ces modèles « Fan Edition » (FE) sont conçus pour offrir un équilibre entre performance et prix attractif.

La Galaxy Tab S10 FE est équipée d’un écran LCD de 10,9 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, tandis que la Galaxy Tab S10 FE+ propose un écran plus grand de 13,1 pouces, également LCD et 90 Hz. Les deux tablettes présentent des bords fins, offrant une expérience visuelle immersive. Malgré la différence de taille, les deux modèles affichent une épaisseur de seulement 6 mm, conférant une allure élégante et moderne.

Sous le capot, les deux tablettes sont alimentées par le processeur Exynos 1580 de Samsung, accompagné de 8 Go de RAM pour le modèle de base et de 12 Go de RAM pour les versions supérieures. Les options de stockage incluent 128 Go et 256 Go, avec la possibilité d’extension via une carte microSD. Cette configuration assure une navigation fluide et une gestion efficace du multitâche, adaptées tant pour le travail que pour le divertissement.

Les deux modèles disposent d’un capteur photo principal de 13 mégapixels à l’arrière, capable de capturer des photos claires et des vidéos en 4K. À l’avant, une caméra de 12 mégapixels est présente pour les selfies et les appels vidéo. Les tablettes sont également équipées de haut-parleurs stéréo avec support Dolby Atmos, offrant une expérience audio immersive. De plus, elles bénéficient d’une certification IP68, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière.

La Galaxy Tab S10 FE est dotée d’une batterie de 8 000 mAh, tandis que la Galaxy Tab S10 FE+ intègre une batterie plus grande de 10 090 mAh. Les deux prennent en charge une charge rapide de 45 W, permettant une recharge efficace. En termes de connectivité, les deux modèles sont disponibles en versions Wi-Fi et 5G, offrant une flexibilité selon les besoins des utilisateurs.

Accessoires et compatibilité

Samsung propose également une gamme d’accessoires pour ces tablettes, notamment le S Pen inclus, qui offre une expérience d’écriture et de dessin naturelle. Des claviers Book Cover sont également disponibles, transformant la tablette en un outil de productivité complet. Ces accessoires améliorent la polyvalence des tablettes, les rendant adaptées à une variété de tâches, de la prise de notes au dessin en passant par la saisie de documents.

Les Galaxy Tab S10 FE et S10 FE+ sont disponibles en trois coloris : gris, argent et bleu. Les prix débutent à 580,02 euros pour la Galaxy Tab S10 FE et à 750,02 euros pour la Galaxy Tab S10 FE+. Les versions avec connectivité 5G sont proposées à un tarif supérieur. Les tablettes sont disponibles à l’achat depuis le 10 avril sur le site officiel de Samsung et chez les principaux détaillants.

Avec ces nouvelles tablettes, Samsung continue de proposer des dispositifs polyvalents, combinant design élégant, performances solides et fonctionnalités intelligentes, le tout à un prix compétitif.