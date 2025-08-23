Accueil » Realme 15, 15T et 15 Pro : la nouvelle série de smartphones arrive en Chine en septembre

Realme 15, 15T et 15 Pro : la nouvelle série de smartphones arrive en Chine en septembre

Realme a officiellement confirmé le lancement de sa nouvelle série Realme 15 pour le mois de septembre en Chine. Après avoir lancé les modèles standard et Pro sur le marché indien, la marque se prépare à présenter une version chinoise enrichie et plus adaptée au marché local, avec une nouvelle variante baptisée Realme 15T.

Un design incurvé et premium pour la gamme Realme 15

Selon les teasers officiels, les smartphones Realme 15 afficheront un design à double incurvation, à l’avant comme à l’arrière, pour une prise en main plus fluide et élégante. Le module photo arrière semble comporter trois capteurs, bien que les détails précis soient encore partiels.

Les versions globales du Realme 15 et du Realme 15 Pro, lancées plus tôt en juillet, sont équipées :

d’un écran micro-incurvé de 6,8 pouces avec une résolution 1.5K,

d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz,

d’un dimming PWM à 4 608 Hz,

et d’une luminosité maximale de 1 800 nits.

Processeurs puissants et batterie généreuse

Le Realme 15 tourne sous MediaTek Dimensity 7300+, tandis que le Realme 15 Pro est propulsé par le Snapdragon 7 Gen 4. Tous deux partagent une batterie de 7 000 mAh, avec une charge rapide de 80W, promettant une autonomie de haut niveau.

Côté photo, le Realme 15 Pro intègre une caméra frontale de 50 mégapixels et un double module arrière avec 50 mégapixels principal + 50 mégapixels ultra grand-angle, tandis que le Realme 15 offre une caméra avant de 16 mégapixels et un double capteur arrière de 50 mégapixels + 8 mégapixels.

Le Realme 15T : la nouveauté orientée finesse et performance

Le Realme 15T, modèle inédit, se démarque avec un design plat et des bords arrondis, pour une utilisation plus confortable à une main. Avec seulement 7,79 mm d’épaisseur, il conserve malgré tout une batterie de 7 000 mAh, ce qui est rare pour un smartphone aussi fin.

Selon de récentes fuites, il sera équipé d’un écran plat de 6,57 pouces, avec une luminosité de 2 200 nits, il tournera sous un processeur MediaTek Dimensity 6400 Max, il disposera de deux capteurs photo de 50 mégapixels à l’avant et à l’arrière, et supportera la charge rapide 80W.

Avec cette nouvelle série, Realme semble vouloir renforcer sa présence sur le segment milieu de gamme premium. Le design incurvé, les batteries généreuses, et les performances photo prometteuses, combinés à une charge rapide à la hauteur, placent la gamme Realme 15 comme une série à surveiller de près pour cette rentrée 2025.