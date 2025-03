Google Tensor G5 : Un GPU Imagination Technologies et du 3 nm TSMC pour le Pixel 10 ?

Google semble prêt à apporter des changements majeurs à sa puce Tensor G5, qui équipera la prochaine génération de smartphones Pixel. Selon plusieurs rapports, le processeur devrait abandonner les fonderies de Samsung au profit du processus de fabrication avancé en 3 nm de TSMC.

Mais, ce n’est pas le seul domaine où des évolutions sont attendues, car Google pourrait également changer de fournisseur de GPU.

Un GPU Imagination Technologies à la place des GPU Arm Mali ?

Un document désormais supprimé, présenté lors de la conférence RISC-V Day Tokyo, mentionnait brièvement le Tensor G5 parmi les puces utilisant les GPU d’Imagination Technologies. Cette information a été partagée par un chercheur et ensuite relayée par Imagination Technologies sur WeChat, ce qui renforce sa crédibilité.

Si cette fuite est exacte, cela marquerait un tournant dans la stratégie de Google, qui s’appuyait jusqu’à présent sur les GPU Arm Mali pour ses puces Tensor. Le GPU en question, le DXT-48-1536, prend en charge des fonctionnalités avancées, comme le ray tracing, absentes du Mali-G715 utilisé dans les Tensor G3 et G4.

Ce changement pourrait permettre aux smartphones Pixel d’offrir de meilleures performances graphiques et une expérience de jeu plus fluide, les rendant plus compétitifs face aux appareils utilisant les Snapdragon de Qualcomm ou les puces Apple A.

Vers une indépendance accrue avec plus de composants personnalisés

Outre le GPU, le Tensor G5 devrait intégrer plusieurs composants entièrement personnalisés par Google. Contrairement aux générations précédentes qui s’appuyaient sur des modules Samsung modifiés, le G5 pourrait inclure :

Un processeur de signal d’image (ISP) conçu en interne, optimisant encore davantage la photographie computationnelle des Pixel.

Un contrôleur mémoire sur mesure pour améliorer la gestion de la RAM.

Un cache système personnalisé et des modules de gestion d’énergie repensés, afin d’optimiser l’autonomie.

Cependant, Google continuera d’utiliser des solutions tierces pour certaines technologies comme l’USB, le PCIe, les interfaces d’affichage et la mémoire LPDDR5x.

Xiaomi aussi sur le point de lancer sa propre puce ?

Une autre information intrigante est apparue dans ce même document : la mention d’un chipset personnalisé de Xiaomi, baptisé « XuanJie », qui utiliserait également un GPU Imagination Technologies. Xiaomi développe ses propres puces depuis plusieurs années, et ce nouveau SoC pourrait être gravé en 3 nm. Toutefois, peu de détails ont filtré sur ses capacités et sa date de sortie.

Une montée en puissance pour Google et Xiaomi

Le Tensor G5 s’annonce comme une mise à niveau significative, tant en termes de performances CPU et GPU que d’optimisation de l’IA et de la photographie. Avec un GPU plus puissant et une conception plus indépendante, Google semble vouloir renforcer son contrôle sur son hardware et améliorer l’expérience utilisateur des Pixel.

De son côté, Xiaomi pourrait suivre une voie similaire en développant sa propre puce, ce qui lui permettrait de réduire sa dépendance à Qualcomm et d’optimiser davantage ses smartphones.

Si ces informations se confirment, 2025 pourrait être une année charnière pour les fabricants qui cherchent à se démarquer avec des processeurs conçus sur mesure.