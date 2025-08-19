Accueil » Huawei Mate 80 : un écran PaperMatte anti-reflet pour révolutionner le confort visuel ?

Huawei Mate 80 : un écran PaperMatte anti-reflet pour révolutionner le confort visuel ?

Huawei Mate 80 : un écran PaperMatte anti-reflet pour révolutionner le confort visuel ?

Huawei pourrait bien prendre une longueur d’avance sur le marché des smartphones. Selon plusieurs fuites concordantes, la série Mate 80 intégrerait pour la première fois un écran anti-reflet PaperMatte, une technologie maison qui vise à réduire l’éblouissement, améliorer la lisibilité en extérieur et limiter la fatigue oculaire.

La technologie PaperMatte, dévoilée pour la première fois sur la MatePad Air 2025, repose sur deux innovations clés :

Nano-gravure de précision : réduit les scintillements jusqu’à 50 %.

Structure de diffusion multi-couches à nano-texture : élimine jusqu’à 99 % des interférences lumineuses ambiantes.

Le résultat ? Une lecture plus fluide en plein soleil, moins de reflets sur l’écran et une expérience visuelle certifiée Gold par SGS en matière de confort pour les yeux.

Huawei Mate 80 : Une offensive stratégique contre les reflets… et la concurrence

Huawei entend bien imposer ce nouveau standard sur plusieurs gammes à venir, avec un objectif clair : combiner confort d’utilisation, lisibilité et robustesse. Sa technologie PaperMatte coche trois cases importantes :

AG (anti-glare) : limite l’éblouissement.

AR (anti-reflective): améliore la clarté d’image.

AF (anti-fingerprint): limite les traces de doigts.

Le pari est audacieux, mais pertinent à l’heure où les écrans OLED ultra-lumineux peinent encore à offrir un bon rendu sous forte lumière.

Une course technologique déjà lancée

Samsung n’est pas en reste. Son Galaxy S25 Ultra intègre un écran Gorilla Armor 2, un verre céramique anti-rayures avec effet anti-reflet. De son côté, iQOO 13 propose une couche de Crystal Optical Glass sur sa version premium.

Mais, Huawei pourrait bien prendre l’avantage avec une solution entièrement conçue en interne, ce qui lui permettrait de la déployer plus largement et rapidement sur ses appareils.

Et Apple dans tout ça ?

Selon certaines sources, Apple travaillerait également sur une solution similaire pour ses futurs iPhone. Si Huawei parvient à concrétiser cette avancée avant son rival californien, cela pourrait marquer un tournant majeur dans la hiérarchie des écrans mobiles.

D’autant plus que l’arrivée d’Apple dans ce domaine pourrait démocratiser les écrans anti-reflet, comme ce fut le cas avec d’autres innovations (notch, ProMotion, etc.).

Le Huawei Mate 80, attendu d’ici la fin 2025, pourrait devenir le premier smartphone à embarquer un écran PaperMatte, un atout de taille face à la concurrence. Si la promesse de réduction de la lumière ambiante à 99 % se confirme, Huawei pourrait bien redéfinir le standard d’affichage mobile, surtout pour les utilisateurs exigeants en extérieur.