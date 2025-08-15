Vivo Vision Exploration Edition : un casque de réalité mixte ultraléger qui défie Apple Vision Pro

Vivo a annoncé la présentation officielle de son nouveau casque de réalité mixte — le Vivo Vision Exploration Edition — le 21 août 2025 en Chine. Ce sera le deuxième casque MR lancé par une marque Android majeure, après le HTC XR Elite sorti en 2023.

Contrairement aux casques de réalité virtuelle classiques, le Vivo Vision mise sur la réalité mixte : un mélange immersif entre images réelles et superpositions numériques. Avec un poids d’environ 380 grammes, il est beaucoup plus léger que l’Apple Vision Pro (650 g) et proche du poids d’un casque audio AirPods Max.

Cette légèreté devrait limiter la fatigue au niveau du nez et de la tête lors d’utilisations prolongées — un point souvent critiqué sur les casques premium actuels.

Vivo Vision Exploration Edition : Un design riche en capteurs pour une immersion optimale

La façade du casque intègre au moins 6 caméras ou capteurs. Leur rôle : assurer un pass-through réaliste (vision directe de l’environnement à travers les caméras) et améliorer la précision du positionnement spatial.

La fiche technique connue inclut :

Processeur Qualcomm haut de gamme (probablement Snapdragon XR2+ Gen 2 ou équivalent)

Suivi oculaire (eye tracking) et contrôle par gestes — des fonctions rares, même sur les casques MR

Intégration avec l’écosystème Vivo, notamment le futur X200 Ultra, dont les panoramas pourront être convertis en vidéos spatiales immersives

Une Exploration Edition… sans sortie commerciale en 2025

Le modèle annoncé sera une « Exploration Edition », ce qui signifie qu’il ne sera pas vendu au grand public cette année. Vivo propose à la place des sessions d’essai en magasin sur inscription, afin de recueillir les retours des utilisateurs pour peaufiner les futures versions.

Cette stratégie rappelle celle d’Apple avec ses démonstrations en Apple Store pour le Vision Pro, mais avec un positionnement beaucoup plus expérimental et ouvert aux retours directs.

Un futur concurrent de poids pour Apple et Meta ?

Avec son design plus léger, son intégration poussée avec l’écosystème smartphone et ses fonctions avancées comme le eye tracking et les gestes en 3D, le Vivo Vision Exploration Edition pourrait marquer un tournant pour les casques Android de réalité mixte.

Il faudra cependant attendre les premiers tests publics pour savoir si la qualité d’affichage, le confort et l’autonomie peuvent rivaliser avec les ténors actuels que sont l’Apple Vision Pro et le Meta Quest Pro.