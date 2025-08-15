Accueil » Google Search : la nouvelle fonction « Sources préférées » arrive aux États-Unis et en Inde

Google vient d’annoncer le déploiement d’une nouvelle option baptisée « Preferred Sources » ou « Sources préférées », qui permettra aux utilisateurs de choisir les médias et sites d’actualités qu’ils souhaitent voir apparaître en priorité dans la section À la une des résultats de recherche.

Un fil d’actualité personnalisé dans Google Search

Lorsque vous effectuez une recherche liée à l’actualité, Google affiche un carrousel À la une regroupant des articles provenant de plusieurs sites Web.

Avec Sources préférées, vous pourrez désormais indiquer vos médias favoris, qui seront alors mis en avant dans cette section, et parfois dans un encart spécifique intitulé « From your sources” (“Depuis vos sources”).

Google avait commencé à tester cette fonctionnalité en juin dernier via son programme Search Labs. Aujourd’hui, elle est officiellement disponible pour tous les utilisateurs anglophones aux États-Unis et en Inde.

Comment ajouter ses sources préférées ?

Le fonctionnement est simple :

Faites une recherche sur un sujet d’actualité. Repérez l’icône en forme d’étoile à côté du libellé À la une. Cliquez dessus pour rechercher et sélectionner vos médias favoris. Actualisez la page pour voir les articles correspondants apparaître.

Google précise qu’il n’y a aucune limite au nombre de sources que vous pouvez ajouter. Et si vous aviez déjà participé à la phase de test, vos choix seront automatiquement conservés.

Un pas vers plus de personnalisation… mais aussi plus de filtres

En mettant en avant les médias que vous suivez déjà, cette fonctionnalité permet de gagner du temps et d’accéder rapidement à vos sources de confiance.

Cependant, certains observateurs notent que cela pourrait aussi réduire l’exposition à d’autres points de vue, renforçant ainsi les fameuses “bulles d’information” déjà souvent reprochées aux réseaux sociaux.

Ce qui est notable, c’est que cette nouveauté n’a aucun lien direct avec l’intelligence artificielle, alors que Google met fortement en avant ses fonctionnalités d’IA générative dans Search.

D’ailleurs, la firme a récemment répondu aux inquiétudes sur l’impact de son IA sur le trafic web, affirmant que le volume de clics est resté “relativement stable” par rapport à l’an dernier, et que les internautes consultent toujours de plus en plus de contenus authentiques, tels que podcasts, vidéos ou forums.