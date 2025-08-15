Accueil » Razer Wolverine V3 Pro 8K pour PC : la manette eSport sans fil la plus rapide du marché

Razer vient de lever le voile sur la Wolverine V3 Pro 8K pour PC, une toute nouvelle manette sans fil pensée pour le gaming compétitif sur PC. Avec ses technologies de pointe et son design ultra-ergonomique, elle vise directement les joueurs exigeants… mais son tarif est à la hauteur de ses prestations.

La grande star de cette manette, c’est sa technologie HyperPolling 8 000 Hz, offrant un temps de latence ultra-faible aussi bien en mode filaire que sans fil. Concrètement, chaque pression de bouton ou mouvement de stick est reconnu quasi instantanément, un atout clé pour les FPS et les jeux de combat, où la moindre milliseconde compte.

Contrairement à la plupart des manettes (Xbox, DualSense, Switch Pro, etc.) qui utilisent un Bluetooth plus lent sur PC, Razer mise ici sur la vitesse pure.

« Les joueurs PC réclament depuis longtemps une manette qui ne fasse aucun compromis, que ce soit en termes de réactivité, de précision ou de personnalisation », déclare Nick Bourne, Head of Mobile and Console Division chez Razer. « C’est pour répondre à leurs attentes que nous lançons la Wolverine V3 Pro 8K pour PC. Entre son polling rate élevé et son poids plume, c’est le périphérique tout indiqué pour les joueurs compétitifs sur PC. ».

Razer Wolverine V3 Pro 8K pour PC : Précision et durabilité avec les joysticks TMR anti-drift

La Wolverine V3 Pro 8K pour PC intègre des joysticks analogiques TMR (Tunnel Magnetoresistance) avec capuchons interchangeables.

Capuchon court : pour des mouvements plus rapides

Capuchon long : pour une précision accrue

Ces sticks garantissent une tension constante et une longue durée de vie, tout en intégrant une technologie anti-drift pour corriger les dérives, un problème bien connu des joueurs.

C’est la manette eSport sans fil la plus légère jamais conçue par Razer, avec une forme étudiée pour réduire la fatigue lors de longues sessions. Elle est livrée avec une housse rigide de transport et un câble tressé de 2 mètres, idéal pour les tournois.

Personnalisation poussée

Côté commandes, la Wolverine V3 Pro 8K pour PC ne fait pas les choses à moitié :

4 palettes arrière à clic souris

2 gâchettes pour prise « claw grip »

HyperTriggers : bascule instantanée entre clic rapide type souris et contrôle analogique complet

Boutons d’action Mecha-Tactile PBT et croix directionnelle flottante 8 voies, robustes et réactifs

Chaque bouton est entièrement remappable via Razer Synapse 4, avec possibilité de créer et stocker jusqu’à 4 profils différents directement dans la manette.

Prix et disponibilité

La Razer Wolverine V3 Pro 8K pour PC est disponible au prix de 199,99 euros sur le site officiel. Un tarif premium, mais justifié par un ensemble de technologies rarement égalé dans l’univers des manettes gaming PC.