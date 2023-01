Le nouveau casque VR / AR de HTC est le Vive XR Elite à 1 399 euros

Après une rapide image de teasing en octobre, HTC vient d’annoncer et de lancer son tout nouveau casque de réalité virtuelle et augmentée, le Vive XR Elite. Le casque tout-en-un cherche à s’attaquer au Meta Quest Pro, combine la réalité augmentée (AR) et la réalité virtuelle (VR) en un seul appareil, et offre une expérience légère, mais polyvalente aux utilisateurs.

Le Vive XR Elite est un casque grand public phare de 1 399 euros qui est disponible en précommande dès aujourd’hui et dont la livraison commencera en février.

En ce qui concerne les spécifications, le nouveau Vive XR Elite dispose d’un écran 4K avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, délivrant 2K pixels à chaque œil. Il offre un champ de vision diagonal respectable de 110 degrés, 12 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, le tout alimenté par le chipset Qualcomm Snapdragon XR2 légèrement plus ancien. Pour ceux qui se demandent, c’est la même puce que celle du Quest 2.

Il dispose de quatre caméras grand-angles pour la réalité mixte, et il suivra vos mains lorsque vous n’utiliserez pas les contrôleurs Motion. HTC affirme que le XR Elite est doté de gros haut-parleurs directionnels et puissants, et qu’il ne pèse que 625 g, soit moins que le Quest Pro.

Comme on pouvait s’y attendre pour un casque VR autonome, le Vive XR Elite est équipé d’une grande batterie située à l’arrière de l’appui-tête. La société affirme que ce placement aidera à équilibrer le poids global pour les sessions plus longues, bien que l’autonomie de la batterie ne soit que de 2 heures environ.

Cela dit, les utilisateurs peuvent échanger à chaud la batterie contre une batterie entièrement chargée s’ils achètent des extras, et HTC a même ajouté un câble USB-C rétractable sur le côté droit du casque pour une recharge rapide ou pour l’utiliser avec un pack de batterie portable.

100 jeux au lancement

En ce qui concerne le contenu, il y aura environ 100 jeux disponibles au lancement, et d’autres dans les semaines et les mois à venir. Vous pourrez profiter des titres sur Viveport, et le XR Elite fonctionne avec certains jeux PCVR par USB-C. En outre, HTC a mentionné des titres, dont Figmin, Hubris, Yuki, Demeo, Maestro et Les Mills Body Combat, disponibles dès le lancement, et Everslaught : Invasion sortira plus tard dans l’année.

Enfin, le Vive XR Elite devrait recevoir ultérieurement deux accessoires complémentaires optionnels qui permettront le suivi des yeux ou du visage pour certaines applications et scénarios d’utilisation.

HTC pourrait être confronté à un défi de taille dans la RV orientée vers le consommateur et la productivité, car ses succès passés ont été largement concentrés dans la formation par simulation, le divertissement localisé de style arcade et la réalité virtuelle industrielle. Le XR Elite coûte plus de deux fois plus cher que le populaire Quest 2, et ses avantages pourraient sembler facultatifs aux consommateurs. L’intégration de la RA est encore au stade expérimental.