Les MacBook pourraient enfin être équipés d’écrans OLED tactiles en 2027

Aussi formidable que soit le MacBook Pro à l’heure actuelle, il lui manque une caractéristique importante : un écran tactile. Les ordinateurs portables Windows en bénéficient depuis des années, et nombreux sont ceux qui considèrent qu’il s’agit d’une pièce manquante pour le Mac.

Cela fait longtemps que la rumeur veut qu’Apple apporte des écrans OLED au MacBook Pro et à d’autres produits de sa gamme d’ordinateurs portables. Si les écrans tactiles ne sont pas une nouveauté pour les ordinateurs portables, ils sont réellement absents de la gamme d’Apple. Néanmoins, si l’on en croit une nouvelle rumeur, ils pourraient faire leur apparition en 2027.

Selon cette rumeur, Apple prévoit d’introduire ses MacBook Pro OLED en 2027. Ces ordinateurs portables seraient dotés d’écrans tactiles. La même technologie devrait également être introduite dans la gamme MacBook Air de cette année-là.

Il n’y a pas beaucoup d’informations à l’appui de cette rumeur, mais on affirme essentiellement que les modèles MacBook Pro 2026-2027 seront dotés d’un écran tactile OLED. Ils seraient disponibles en 14,2 et 16,2 pouces. Le MacBook Air OLED arrivera également au cours de la même période avec des écrans tactiles de 13,6 et 15,3 pouces.

𝟮𝟬𝟮𝟳 𝗢𝗟𝗘𝗗 𝗠𝗮𝗰𝗕𝗼𝗼𝗸 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗵𝗮𝘃𝗲 𝘁𝗼𝘂𝗰𝗵𝘀𝗰𝗿𝗲𝗲𝗻

1. Apple is expected to introduce a display-integrated touchscreen technology in the OLED MacBook anticipated to be released in 2026–2027.

2. The OLED MacBook Pro, expected to be released in 14.2-inch and … pic.twitter.com/rCq7XknIqq

—Revegnus (@Tech_Reve) November 20, 2023