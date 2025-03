Accueil » TSMC et Apple : détails fabrication puces A19 et A20 et les avancées attendues

TSMC et Apple : détails fabrication puces A19 et A20 et les avancées attendues

Oui, en 2020, les deux premiers clients à bénéficier de la gravure en 5 nm de TSMC étaient Apple et Huawei. Ces deux entreprises figuraient également parmi les plus gros clients de la fonderie taïwanaise cette année-là. Huawei a toutefois été rapidement exclue de cette course technologique en raison des sanctions américaines qui l’ont empêchée de se procurer des semi-conducteurs avancés.

Trois ans plus tard, en 2023, Apple est devenue le premier client de TSMC à utiliser le nœud 3 nm, monopolisant toute la production grâce à un accord stratégique qui lui a permis de réduire ses risques tout en sécurisant l’approvisionnement. À cette époque, le coût des wafers 3 nm était très élevé, ce qui a découragé d’autres clients d’adopter rapidement cette technologie.

TSMC ouvrira les commandes pour la production en 2 nm dès le 1er avril 2025, et l’on aurait pu penser qu’Apple allait profiter de ce nouveau saut technologique pour équiper l’iPhone 17 de cette génération de puces. Mais selon Jeff Pu, analyste chez GF Securities, ce ne sera pas le cas. Apple utiliserait plutôt la troisième génération de 3 nm (N3P) pour produire les puces A19 et A19 Pro destinées à l’iPhone 17, attendu en 2025.

C’est avec l’iPhone 18, en 2026, que Apple ferait le saut vers le 2 nm, avec ses SoC A20 et A20 Pro. Ce passage au 2 nm marquera également une évolution technologique majeure : l’introduction des transistors Gate-All-Around (GAA) par TSMC.

Pourquoi les transistors GAA en 2 nm sont importants

Le passage au 2 nm permet non seulement une densité de transistors accrue (et donc plus de puissance et d’efficacité énergétique), mais il introduit aussi un nouveau type de transistor : le Gate-All-Around. Contrairement aux transistors FinFET classiques, les GAA utilisent des nanosheets horizontales entourées sur les quatre côtés par la grille (gate). Ce design réduit les pertes de courant, améliore le contrôle du canal, et augmente le courant de sortie, rendant la puce plus rapide et plus efficace.

Selon les estimations actuelles, les A20 et A20 Pro devraient offrir un gain de performance de 15 % à consommation égale par rapport aux A19/A19 Pro. Cela signifie que les utilisateurs de l’iPhone 18 pourront bénéficier d’une meilleure puissance sans impact sur la batterie ni risque de surchauffe.

Et après ?

TSMC prévoit déjà l’étape suivante : le nœud 1,4 nm, attendu pour 2027. Chaque génération apporte une réduction de taille des transistors, plus de puissance, et souvent des gains significatifs d’efficacité énergétique — autant d’éléments clés dans la course à la miniaturisation et à la performance mobile.

En résumé, Apple continue d’être le partenaire privilégié de TSMC, accédant toujours en premier aux dernières technologies de production de puces, tout en influençant la feuille de route de l’industrie.