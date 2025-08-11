Siri 2026 : Apple prépare une révolution vocale pour iPhone et apps tierces

Apple s’apprête à donner un nouveau souffle à Siri, et cette fois, l’enjeu dépasse la simple amélioration de l’assistant vocal. Derrière les retards annoncés sur certaines fonctions, un projet bien plus ambitieux se profile : transformer Siri en un véritable interface vocale universelle, capable de contrôler des apps tierces avec précision, fluidité… et sans toucher l’écran.

Lors de la WWDC 2024, Apple avait présenté une Siri capable de créer un itinéraire de voyage à partir des messages, e-mails et photos de l’utilisateur. La fonctionnalité a été retirée (y compris d’une pub avec Bella Ramsey, déclenchant une plainte pour publicité mensongère) et reportée.

Mais dans l’ombre, une avancée bien plus prometteuse émerge : App Intents.

Cette nouvelle architecture permettrait à Siri de trouver, éditer et envoyer des photos, d’interagir avec des publications sur les réseaux sociaux, d’ajouter des produits à un panier et de se connecter à des services.

En clair, l’assistant pourrait enfin tenir la promesse faite il y a 15 ans : un contrôle complet par la voix, au cœur de l’écosystème Apple.

Siri : Pourquoi ce retard change aussi la feuille de route matérielle d’Apple ?

Le développement de cette Siri nouvelle génération a pris du retard, repoussant d’un an la sortie du futur écran connecté d’Apple. Selon Bloomberg, la sortie serait désormais prévue au printemps 2026, avec iOS 26.4 et une refonte profonde de l’infrastructure vocale.

Les deux défis majeurs :

Couverture applicative : élargir la compatibilité avec un maximum d’apps, y compris tierces.

Précision absolue : éviter toute erreur dans des domaines sensibles comme la banque ou la santé.

Apple teste actuellement Siri avec Uber, AllTrails, Threads, Temu, Amazon, YouTube, Facebook, WhatsApp, ainsi que ses propres apps — tout en restreignant les usages dans certaines catégories.

Le plan d’Apple pour intégrer les apps tierces

Apple collabore déjà avec des développeurs pour qu’ils adaptent leurs apps au nouveau système App Intents. L’objectif est de permettre à Siri de réserver un Uber, commander un repas ou publier un post sans ouvrir l’application.

Pour cela, la firme fournit :

Des API sécurisées permettant à Siri d’accéder aux données pertinentes.

Des guides techniques et ateliers pour former les équipes.

Un cadre strict pour préserver la confidentialité, pilier de la stratégie AI d’Apple.

Cette ouverture pourrait enfin mettre Siri à niveau face à Google Gemini ou Microsoft Copilot, qui ont déjà pris de l’avance en IA conversationnelle.

Pression concurrentielle et perspectives

Les retards jusqu’en 2026 frustrent une partie des utilisateurs, mais Apple assure que ce temps supplémentaire rendra Siri plus fiable et plus puissant. En interne, on envisage même un traitement hybride, mêlant IA embarquée et cloud, pour plus de réactivité.

Les intégrations devraient aussi arriver sur certains appareils connectés et dans l’écosystème maison, même si l’Apple Watch ne bénéficiera pas de toutes les fonctions Apple Intelligence dans un premier temps.

Confidentialité et éthique : la touche Apple

Contrairement à ses concurrents, Apple mise sur le traitement en local pour limiter la transmission de données vers ses serveurs. Les règles imposées aux développeurs incluent des protocoles de gestion de données stricts, des limitations d’usage dans les domaines à risque et une validation interne avant toute mise à jour de Siri pour une app.

Si la feuille de route est respectée, Siri nouvelle génération pourrait arriver au printemps 2026. Et si tout fonctionne comme prévu, l’iPhone deviendrait un véritable hub vocal pour toutes vos apps, une interface mains libres fiable et une intégration fluide avec de futurs produits, comme l’écran connecté ou le robot de table d’Apple.