realme dépasse les 300 millions d’utilisateurs dans le monde

La marque chinoise realme vient de franchir un nouveau cap historique : 300 millions d’utilisateurs dans le monde. Un chiffre confirmé par les dernières données de Counterpoint Research, qui souligne la croissance fulgurante de la marque depuis sa création.

Après avoir atteint les 100 millions d’utilisateurs en 2021, puis doublé ce chiffre à 200 millions en 2023, realme vient de gagner 100 millions de nouveaux utilisateurs supplémentaires en un temps record. Une performance rare dans l’industrie du smartphone, surtout pour une entreprise aussi jeune.

realme : Une stratégie produit pensée pour tous les jeunes

Le succès de realme repose en grande partie sur une stratégie produit bien segmentée, capable de répondre à différents niveaux de budget et d’attentes technologiques. Son portefeuille se divise en plusieurs séries :

La série GT, positionnée comme haut de gamme, avec un accent sur la puissance et la performance.

La série numérique (comme les realme 12 ou 13), qui se concentre sur la photographie mobile et l’expérience utilisateur équilibrée.

La série P, plus récente, qui cible les amateurs de performance à prix accessible.

Ce positionnement permet à realme de séduire un public jeune et connecté, à la recherche d’un smartphone qui suit les tendances sans exploser le budget.

Collaborations emblématiques avec la pop culture

Pour renforcer son image auprès des jeunes, realme a multiplié les partenariats stratégiques avec des marques populaires et culturelles. Parmi les collaborations marquantes figurent :

L’écurie Aston Martin Formula One® Team, pour des éditions spéciales automobiles.

La marque Coca-Cola, avec un smartphone collector lancé en édition limitée.

Le jeu mobile BGMI (Battlegrounds Mobile India), particulièrement populaire en Asie.

Ces partenariats visent à toucher les centres d’intérêt des jeunes générations, tout en renforçant l’attrait lifestyle de la marque.

Une communauté mondiale de fans engagés

Au-delà des ventes, realme peut se targuer d’avoir bâti une véritable communauté mondiale, composée de plus de 15 millions de fans actifs. Cette fanbase est régulièrement sollicitée via des événements physiques et en ligne, à l’image du célèbre : 828 Global Fan Festival, organisé chaque 28 août pour célébrer l’anniversaire de la marque.

Lors de l’édition 2024 tenue à Shenzhen, realme avait présenté une technologie de charge ultra-rapide de 320W, capable de recharger entièrement un smartphone en moins de 4 minutes — un record à l’époque.

7e anniversaire de realme : de nouvelles annonces en vue

L’année 2025 marque les 7 ans d’existence de realme, et l’entreprise compte bien fêter cela comme il se doit. Lors du prochain 828 Fan Festival, la marque promet de révéler de nouvelles innovations majeures, tant du côté matériel que logiciel.

Selon Chase Xu, vice-président de realme et responsable du marketing global : « Le chiffre “300 millions” me remplit d’excitation. Ce n’est pas seulement un chiffre, mais 300 millions de rencontres chaleureuses. Merci à tous ces jeunes du monde entier d’avoir choisi realme ».

Il poursuit : « Nous allons répondre à ces attentes avec des designs encore plus saisissants et des expériences toujours plus exceptionnelles. Parce que vous méritez le mode de vie technologique le plus cool, et realme sera toujours votre meilleur allié ».

Une marque jeune, mais déjà incontournable

Avec ses 300 millions d’utilisateurs, realme confirme son statut de poids lourd mondial du smartphone. Son approche centrée sur la jeunesse, l’innovation accessible et le design audacieux porte ses fruits, en particulier sur les marchés émergents.

Alors que la marque s’apprête à fêter son anniversaire, tous les regards se tournent vers l’édition 2025 du 828 Global Fan Festival, où l’on s’attend à découvrir les futures grandes annonces de realme.