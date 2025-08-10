iPhone : Apple envisage l’écran Tandem OLED pour booster luminosité et autonomie

Après l’avoir introduite sur ses iPad Pro en 2024, Apple pourrait bien étendre sa technologie d’affichage Tandem OLED à la gamme iPhone. Une décision stratégique qui viserait à améliorer la luminosité des écrans tout en prolongeant l’autonomie des futurs iPhone, selon un rapport du média coréen The Elec.

Avec l’arrivée des premiers iPad Pro OLED, Apple a fait un pas majeur dans l’adoption de l’écran Tandem OLED — une technologie qui repose sur deux couches OLED superposées, capables de produire une luminosité plus intense, une meilleure efficacité énergétique et une durée de vie prolongée.

Selon les informations relayées, Apple serait actuellement en discussions avec ses deux principaux partenaires écran : Samsung Display et LG Display, pour adapter cette technologie au format plus compact de l’iPhone. LG aurait même proposé à Apple une version allégée baptisée Simplified Tandem OLED, dès 2024.

Qu’est-ce que le Simplified Tandem OLED ?

Contrairement au Tandem OLED classique, où les deux couches superposées contiennent chacune les trois sous-pixels RVB (rouge, vert, bleu), la version simplifiée double uniquement les sous-pixels bleus dans la seconde couche. Pourquoi ce choix ? Parce que les sous-pixels bleus sont les plus énergivores et les plus sujets à l’usure.

Ce compromis permettrait à Apple de bénéficier des avantages du Tandem OLED (meilleure luminosité et efficacité énergétique), tout en réduisant les coûts de fabrication et la complexité du processus de production. Un choix technique particulièrement pertinent dans le contexte actuel où Apple cherche à améliorer ses performances tout en optimisant ses marges.

Une autonomie et une lisibilité en plein soleil améliorées

Les écrans OLED offrent déjà un contraste quasi parfait et une consommation réduite comparée aux écrans LCD. Mais, l’intégration du Tandem OLED, même simplifié, pourrait permettre à l’iPhone de :

Réduire la consommation énergétique de l’écran , ce qui se traduirait directement par une meilleure autonomie.

, ce qui se traduirait directement par une meilleure autonomie. Offrir une meilleure lisibilité en extérieur , grâce à une luminosité renforcée, un atout crucial pour les usages nomades.

, grâce à une luminosité renforcée, un atout crucial pour les usages nomades. Améliorer la durabilité de l’écran, en réduisant la dégradation des pixels bleus sur le long terme.

Une arrivée prévue… après 2028

Pour l’instant, Apple n’a pas encore validé définitivement l’intégration de cette technologie sur iPhone. D’après le calendrier habituel de développement produit chez Apple (environ deux ans entre conception et production de masse), les premiers iPhone dotés d’un écran Simplified Tandem OLED ne verraient pas le jour avant 2028, voire au-delà.

Cette échéance semble cohérente, surtout si l’on considère que Samsung et LG développent actuellement des variantes de la technologie pour d’autres produits, notamment pour les écrans micro-OLED destinés à de futurs modèles du Apple Vision Pro.

Apple face à la concurrence sur le terrain de l’écran

Face à une concurrence qui mise déjà sur des innovations autour de l’affichage — Samsung avec ses AMOLED ultra-lumineux, ou encore BOE avec des écrans flexibles à faible consommation — Apple semble préparer une riposte technologique mesurée, mais ambitieuse. Et fidèle à son ADN, la marque ne veut pas seulement suivre, mais proposer une version optimisée et rentable d’une technologie déjà éprouvée.

Entre innovation et stratégie industrielle

L’adoption de l’écran Simplified Tandem OLED sur iPhone représenterait un saut qualitatif mesuré, combinant performance visuelle et efficacité énergétique, sans exploser les coûts de production. Un choix pragmatique, qui permettrait à Apple d’améliorer l’expérience utilisateur, tout en maintenant ses marges dans un marché hautement concurrentiel.

Reste à savoir si les négociations actuelles avec LG Display et Samsung Display aboutiront, et surtout si Apple jugera la technologie suffisamment mature pour l’intégrer à sa gamme iPhone d’ici la fin de la décennie.