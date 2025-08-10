Accueil » Honor Magic V Flip 2 : un écran externe pleine taille et de grosses ambitions pour la 2ᵉ génération

Honor Magic V Flip 2 : un écran externe pleine taille et de grosses ambitions pour la 2ᵉ génération

Honor Magic V Flip 2 : un écran externe pleine taille et de grosses ambitions pour la 2ᵉ génération

Honor s’apprête à frapper un grand coup sur le marché des smartphones pliables à clapet. Selon plusieurs fuites, la marque chinoise dévoilera son nouveau Magic V2 Flip — ou Magic V Flip 2 — dès ce mois-ci en Chine.

Bien que ni le nom final ni la date de lancement exacte n’aient encore été confirmés par la marque, les informations partagées par le leaker réputé Digital Chat Station lèvent déjà le voile sur un élément clé : l’écran externe.

Honor Magic V Flip 2 : Un écran de couverture pleine taille, sans interruption

Le Honor Magic V Flip 2 devrait intégrer un écran externe LTPO pleine taille occupant presque toute la façade arrière, sans coupures visuelles majeures.

Contrairement à certains modèles concurrents, l’écran incorporera un poinçon pour la caméra frontale directement dans la zone active, permettant d’afficher des informations en direct, notifications dynamiques ou encore horloges Always-On sans gêner l’expérience visuelle.

Autre changement notable : l’abandon de la disposition asymétrique des caméras vue sur la première génération. Honor opterait ici pour un anneau de caméra uniforme, offrant un look plus harmonieux.

Caractéristiques techniques attendues

Les rumeurs indiquent que le nouvel écran externe mesurerait environ 4 pouces, tandis que l’écran interne pliable offrirait 6,8 pouces en OLED LTPO avec un taux de rafraîchissement élevé et une luminosité optimisée.

Côté photo, on parle d’un capteur principal de 50 mégapixels avec un grand capteur de 1/1,5 pouce pour de meilleures performances en basse lumière.

Sous le capot, le Magic V Flip 2 pourrait embarquer le Snapdragon 8s Gen 4, accompagné d’une batterie massive de 5 500 mAh avec charge filaire 80W et sans fil 50W. Le tout tournerait sous Android 15 avec la surcouche MagicOS 9.0.

Un concurrent direct pour Samsung et Motorola

Avec un écran externe plus fonctionnel, une grosse batterie et des performances haut de gamme, le Honor Magic V Flip 2 pourrait venir bousculer le Galaxy Z Flip 6 de Samsung ou encore le Motorola Razr 50 Ultra, surtout si Honor parvient à proposer un prix plus agressif.

Honor semble ici vouloir séduire à la fois les amateurs de design — grâce à un look plus épuré et un écran externe optimisé — et les utilisateurs exigeants qui veulent un appareil puissant et autonome.

⸻

📅 Date de lancement et disponibilité

Si l’on en croit les fuites, la présentation officielle pourrait avoir lieu avant la fin du mois en Chine, avec une sortie internationale à confirmer. Les détails sur le prix restent inconnus, mais Honor pourrait jouer la carte du rapport qualité/prix agressif pour se faire une place face aux géants du secteur.

⸻

📝 Conclusion

Le Honor Magic V2 Flip pourrait marquer un tournant pour la marque sur le segment des pliables à clapet. Entre un écran externe plein format, un design repensé et des caractéristiques haut de gamme, il coche beaucoup de cases pour séduire. Reste à voir si Honor saura maintenir ces promesses lors du lancement officiel.