Samsung veut s’assurer que vous sachiez qu’elle se préoccupe également de l’IA. Alors que l’IA fait un bond en avant dans les smartphones, Samsung prend également des mesures supplémentaires pour l’exploiter. L’entreprise s’apprête à révolutionner l’expérience mobile grâce à ses capacités d’IA complètes avec l’introduction de Galaxy AI.

Avec One UI 6, Samsung a introduit des améliorations basées sur l’IA dans l’application Appareil photo de ses smartphones Galaxy afin d’améliorer votre expérience de la photographie et de la vidéographie. Aujourd’hui, la société promet d’étendre les fonctionnalités de l’IA au-delà de l’application de l’appareil photo.

Galaxy AI est censé combiner l’IA sur l’appareil développée par Samsung avec l’IA basée sur le cloud grâce à des collaborations avec des leaders de l’industrie. Galaxy AI promet une communication sans barrière, une productivité simplifiée et une créativité sans contrainte.

Nous pouvons également nous attendre à ce que l’entreprise exploite son propre modèle d’IA générative, Samsung Gauss, qui a été présenté cette semaine au Samsung AI Forum 2023.

Avant le lancement de Galaxy AI, l’entreprise a présenté la fonction « AI Live Translate Call ». La prochaine fonction d’IA fournira aux utilisateurs des traductions audio et textuelles en temps réel pendant les appels téléphoniques, éliminant ainsi le besoin d’utiliser des applications tierces. En mettant l’accent sur la sécurité et la confidentialité, Galaxy AI garantit que les conversations privées restent sur l’appareil.

Disponible pour la série Galaxy S24 ?

Avec cette dernière annonce, l’entreprise vient de teaser Galaxy AI qui devrait être déployé au début de l’année prochaine avec l’introduction de la série Galaxy S24. Nous pouvons nous attendre à de nombreuses autres fonctionnalités lors de son lancement.

À ce sujet, Wonjoon Choi, vice-président exécutif et directeur de la R&D, Mobile eXperience Business, a déclaré :

La technologie mobile a un pouvoir incroyable pour permettre la connexion, la productivité, la créativité et plus encore pour les gens du monde entier, mais jusqu’à présent, nous n’avons pas vu l’IA mobile enflammer cela de manière vraiment significative. Galaxy AI est notre offre d’intelligence la plus complète à ce jour, et elle changera à jamais la façon dont nous concevons nos téléphones.

Les fonctions alimentées par l’IA semblent devenir le prochain champ de bataille des fabricants de smartphones. Google, par exemple, dispose d’une suite d’outils alimentés par l’IA pour vous aider à éditer et à améliorer vos photos avec sa gamme Pixel 8. Apple dépenserait chaque jour beaucoup d’argent pour former l’IA, et on peut imaginer que tous ces investissements se retrouveront dans certaines fonctionnalités alimentées par l’IA pour les iPhone.