OnePlus Pad Mini : une tablette Android compacte… et surpuissante ?

Alors que le marché des tablettes Android haut de gamme reste dominé par les grands formats, OnePlus pourrait bientôt frapper un grand coup. Selon les dernières fuites, la marque chinoise préparerait une OnePlus Pad Mini, une tablette compacte mais puissante, pensée pour rivaliser avec l’iPad Mini… et ce, sans compromis sur les performances.

OnePlus Pad Mini : Une alternative compacte à la OnePlus Pad 3

La OnePlus Pad Mini ne serait pas une simple déclinaison « Lite ». Bien au contraire. Selon les informations relayées par le leaker réputé Digital Chat Station sur le réseau social chinois Weibo, OnePlus travaille actuellement sur un modèle haut de gamme au format réduit, différent du concept abordable de la OnePlus Pad Lite.

La tablette serait actuellement en phase de test avec un processeur Snapdragon 8 Elite, l’un des SoC les plus puissants du moment, capable de rivaliser avec les puces des plus grands flagships Android. Ce choix laisse entrevoir une expérience fluide et rapide, même sur une dalle plus petite : jeux 3D, multitâche intensif, applications lourdes… tout devrait fonctionner sans accroc.

Une puissance de flagship dans un format mini

Alors que la OnePlus Pad 3 embarque une dalle de 13,2 pouces avec une résolution 3,4K et la même puce Snapdragon 8 Elite, la OnePlus Pad Mini viserait une clientèle en quête de portabilité. On ne connaît pas encore la taille exacte de son écran, mais il est confirmé qu’il sera plus compact que celui de la Pad 3.

Et c’est précisément ce qui pourrait faire le succès de ce modèle : une tablette Android compacte, premium et ultra-performante, un segment encore très peu représenté en 2025.

Lancement attendu en même temps que le OnePlus 15T

Autre élément intéressant : le lancement de la OnePlus Pad Mini pourrait coïncider avec celui du OnePlus 15T, un smartphone lui aussi attendu dans un format plus compact avec une dalle de 6,3 pouces. Ce double lancement marquerait une stratégie claire de la part de OnePlus : revenir aux formats plus maniables sans sacrifier la performance. Une manière de se différencier d’un marché qui tend de plus en plus vers des tailles d’écran toujours plus grandes.

Si l’on regarde du côté d’Apple, l’iPad Mini est aujourd’hui la seule tablette compacte à proposer une puissance de niveau flagship avec la puce A17 Pro, la même que l’on retrouve sur l’iPhone 15 Pro. Côté Android, l’offre reste très limitée.

Le lancement de la OnePlus Pad Mini pourrait donc combler un vide. Les utilisateurs à la recherche d’un appareil facile à transporter, mais sans compromis sur la fluidité, pourraient bien y trouver leur bonheur.

Et si OnePlus parvient à maîtriser le tarif, tout en conservant sa réputation logicielle et la qualité de fabrication de sa gamme Pad, ce modèle pourrait bien devenir une référence sur le segment des tablettes Android compactes.

Une tablette Android Mini qui ne plaisante pas

Avec la OnePlus Pad Mini, OnePlus semble bien décidé à proposer une tablette qui combine format réduit, hautes performances et polyvalence. Un pari audacieux dans un marché dominé par les grands formats… mais qui pourrait séduire une large base d’utilisateurs en quête de puissance mobile dans un format mini.