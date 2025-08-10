Snapdragon 8 Plus : Qualcomm prépare une nouvelle puce puissante… mais plus abordable

Alors que le Snapdragon 8 Elite 2 est en ligne de mire pour équiper les smartphones Android ultra haut de gamme de 2026, Qualcomm s’apprête à introduire un nouveau SoC hautes performances, mais, cette fois dans un segment tarifaire plus accessible, le Snapdragon 8 Plus.

C’est ce que révèle une fuite signée Digital Chat Station, le célèbre leaker chinois, à propos de la mystérieuse puce SM8845.

Snapdragon 8 Plus: une nouvelle gamme de puces performantes avec des cœurs Oryon

Ce Snapdragon SM8845 ne correspond ni au Snapdragon 8 Elite 2 (référencé SM8850), ni au Snapdragon 8s Gen 5. Il s’agit d’un nouveau palier de performance, qui pourrait porter le nom commercial de Snapdragon 8 Plus.

Qualcomm miserait sur cette dénomination pour proposer une alternative plus économique à son prochain SoC ultra-premium, tout en offrant une puissance de calcul proche du haut de gamme.

Selon les informations de la source, le Snapdragon 8 Plus intégrera une architecture 100 % maison, avec des cœurs Oryon personnalisés, déjà utilisés sur le Snapdragon 8 Elite. La puce ne comporterait que des cœurs « grands » (performance), tous cadencés à plus de 3 GHz, ce qui laisse présager des performances brutes impressionnantes.

Gravure en 3 nm et GPU hérité du Snapdragon 8 Elite 2

Le Snapdragon 8 Plus serait gravé selon le processus N3P de TSMC, une technologie en 3 nm de seconde génération, la même que celle utilisée pour le Snapdragon 8 Elite 2. Qualcomm semble vouloir transposer les avancées de son SoC premium dans un produit plus abordable, sans faire trop de compromis.

Le GPU utilisé dans la puce SM8845 serait d’ailleurs identique ou très proche de celui du Snapdragon 8 Elite 2, permettant ainsi de conserver un niveau de performance graphique très élevé, idéal pour les jeux mobiles ou les usages intensifs en IA et multimédia.

OPPO, Vivo et OnePlus déjà sur les rangs

Toujours selon Digital Chat Station, plusieurs marques chinoises ont déjà mis la main sur le Snapdragon 8 Plus. OPPO, Vivo et OnePlus travailleraient sur des smartphones intégrant ce nouveau SoC, certains modèles intégrant même d’énormes batteries de 8 000 mAh. On peut donc s’attendre à des terminaux très endurants, et peut-être orientés vers le gaming mobile ou la productivité avancée.

Le Snapdragon 8 Plus serait lancé au cours du quatrième trimestre 2025, ce qui coïnciderait avec l’arrivée de nouveaux flagships de fin d’année.

Une alternative stratégique face à la montée des prix

Dans un contexte où les prix des smartphones premium explosent, Qualcomm semble vouloir repositionner intelligemment son offre. En réutilisant des éléments haut de gamme (cœurs Oryon, GPU de dernière génération) tout en maîtrisant les coûts, la marque pourrait séduire de nombreux constructeurs… et utilisateurs.

Le Snapdragon 8 Plus pourrait ainsi occuper une position stratégique entre les Snapdragon 8s Gen 5 (milieu de gamme supérieur) et les Snapdragon 8 Elite 2 (haut de gamme extrême).

Avec le Snapdragon SM8845, Qualcomm amorce peut-être un tournant dans sa stratégie de segmentation. Offrir une expérience proche du « flagship » à un prix plus doux, tout en conservant des performances de haut vol, c’est une promesse séduisante pour les marques comme pour les consommateurs.

Reste à savoir comment les constructeurs tireront parti de ce nouveau SoC, et si Qualcomm saura maintenir ce subtil équilibre entre performance, coût et efficacité énergétique.