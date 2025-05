Accueil » Nouveaux Surface : Plus petits, plus IA ? Le 6 mai, Microsoft dévoile tout sur Copilot+ PC

Microsoft vient d’annoncer un événement Surface prévu pour le 6 mai 2025, ravivant les rumeurs autour du lancement de nouveaux appareils compacts et optimisés pour l’intelligence artificielle.

L’annonce, relayée sur le compte officiel X de la marque, s’accompagne d’un visuel intrigant où figure la mention « Copilot+ PC », confirmant l’orientation IA de cette prochaine génération de matériel.

L’accent mis sur « Copilot+ PC » suggère fortement que les nouveaux appareils seront conçus pour tirer pleinement parti de l’assistant Copilot de Microsoft, intégré à Windows 11. On peut s’attendre à des performances boostées pour les tâches assistées par IA, qu’il s’agisse de productivité, d’analyse de contenu ou de collaboration.

Que peut-on attendre ? Une Surface Pro plus petite ?

Depuis mars, les rumeurs se multiplient autour de deux nouveaux appareils identifiés sous les numéros de modèle 2109 et 2110, repérés dans une base de données de certification en Chine. D’après plusieurs sources, ces références correspondraient à des versions plus petites de la Surface Pro et du Surface Laptop.

Une hypothèse particulièrement crédible concerne une Surface Pro de 12 pouces, plus compacte que le modèle actuel de 13 pouces. Cette version réduite offrirait un format plus léger et plus mobile, proche de l’approche de la Surface Go, tout en conservant les performances et le design premium de la gamme Pro. Les premières fuites évoquent une coque en métal, 16 Go de RAM, Windows 11 Pro, et surtout un processeur Snapdragon X1P-42-100, marquant un tournant vers les puces ARM dans la gamme Surface.

Une nouvelle génération de PC Windows sur ARM ?

L’architecture ARM semble prendre une place centrale dans cette nouvelle stratégie. Microsoft pourrait enfin déployer des appareils vraiment optimisés pour Windows 11 on ARM, offrant une autonomie prolongée, des performances IA embarquées, et une connectivité plus fluide. Ces caractéristiques répondraient parfaitement aux besoins des utilisateurs nomades, professionnels ou étudiants.

Un troisième appareil, identifié par le modèle 2095, pourrait être le successeur du Surface Laptop Go, une option plus abordable qui séduirait les utilisateurs à la recherche d’un bon rapport qualité-prix.

Rendez-vous le 6 mai 2025

Toutes les informations officielles seront révélées lors de l’événement Surface du 6 mai. Microsoft semble vouloir étendre sa gamme avec des appareils plus légers, plus efficaces, et dopés à l’IA, confirmant ainsi sa vision d’un futur de la productivité centré sur Copilot et les technologies intelligentes embarquées.