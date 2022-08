Voici la Xiaomi Pad 5 Pro et son écran de 12,4 pouces à 120 Hz

Lors d’un événement de lancement hier en Chine, Xiaomi a présenté la Xiaomi Pad 5 Pro 12.4, ainsi que le MIX Fold 2, le Redmi K50 Extreme Edition, la Watch S1 Pro et les Buds 4 Pro. La Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 est, comme son titre l’indique, la plus grande tablette de la société à ce jour en termes de taille d’écran, et elle dispose d’un panneau d’affichage de 12,4 pouces.

Comme indiqué précédemment, la tablette dispose d’un écran haute définition d’une résolution 2,5K de 12,4 pouces certifié par TÜV Rheinland, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En outre, la conception de l’antenne cachée comprend un châssis à quatre côtés entièrement en métal avec des bords arrondis. La tablette est alimentée par le processeur Snapdragon 870 et offre jusqu’à 12 Go de RAM (LPDDR5) et jusqu’à 512 Go de stockage interne UFS 3.1.

L’appareil possède une batterie d’une capacité de 10 000 mAh accompagnée d’un support de charge rapide de 67 W. En termes d’optique, l’appareil dispose d’une caméra principale de 50 mégapixels et d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels à l’arrière. À l’avant, elle dispose d’une caméra frontale de 20 mégapixels.

L’appareil est également doté d’un double microphone pour la prise de vue en champ lointain et d’une prise en charge USB 3,2 Gen 1 pour la projection d’écran DP HD, ainsi que la possibilité d’enregistrer des conférences téléphoniques entre plusieurs personnes et de les convertir en texte.

Côté logiciel, l’appareil est livré préinstallé avec MIUI Pad 13, la surcouche basée sur le système d’exploitation Android 12. La Mi Pad 5 Pro de 12,4 pouces prend en charge des accessoires externes tels qu’un clavier intelligent et un stylet pour une utilisation de productivité, qui doit être séparément acheté.

Parmi les autres caractéristiques, citons Dolby Vision, un système à quatre haut-parleurs alimenté par Dolby Atmos, HDR10, et plus encore.

Prix et disponibilité

La tablette est proposée en trois coloris, à savoir le noir, l’argent et vert. La variante de base de la Mi Pad 5 Pro 12.4 de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage coûte 2 999 CNY (environ 430 euros), tandis que la variante 8 Go + 256 Go coûte 3 499 CNY (environ 500 euros) et la variante 12 Go + 512 Go coûte 4 199 CNY (environ 600 euros).

La précommande a déjà commencé sur la boutique Mi en Chine, tandis que la vente publique débutera le 16 août 2022. La firme n’a encore rien dit sur la disponibilité mondiale de l’appareil.