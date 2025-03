OPPO Find X8 Ultra : Tout connaître des capteurs du photophone ultime !

OPPO se prépare à dévoiler une nouvelle série de produits le 10 avril prochain en Chine. Aux côtés de la tablette OPPO Pad 4 Pro, de la montre OPPO Watch X2 Mini, des écouteurs Enco Free 4 et du OPPO Find X8s, le OPPO Find X8 Ultra occupera une place centrale avec des caractéristiques techniques et photographiques parmi les plus ambitieuses du marché.

Le Find X8 Ultra sera équipé d’un impressionnant système à quadruple capteur photo, sans aucun recadrage numérique, offrant des focales natives. Le capteur principal est un Sony LYT900 de 50 mégapixels (focale de 23 mm, ouverture f/1.8), associé à une lentille en verre bleu super cristallin. Cette dernière améliore de 81 % la coupure des infrarouges, garantissant une netteté accrue et une fidélité des couleurs optimale.

À ses côtés, on retrouve un capteur ultra grand-angle JN5, un téléobjectif périscopique Sony LYT700 de 50 mégapixels capable de proposer un zoom optique x3 (70 mm, f/2.1), ainsi qu’un second téléobjectif périscopique Sony LYT600 de 50 mégapixels offrant un zoom optique x6 (135 mm, f/3.1). Ce double périscope fait du Find X8 Ultra un pionnier dans le domaine, promettant une capture lumineuse bien supérieure à celle du Find X7 Ultra. À l’avant, un capteur de 32 mégapixels prendra en charge les selfies.

Le design du Find X8 Ultra met en valeur un élégant module photo circulaire, avec les deux téléobjectifs placés en haut et à droite. Le capteur principal et l’ultra grand-angle sont regroupés autour du logo Hasselblad, tandis qu’un flash LED est positionné dans le coin supérieur gauche.

À l’intérieur, l’appareil embarquera le Snapdragon 8 Elite, accompagné de jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5x et 1 To de stockage UFS 4.0, pour des performances de très haut niveau. L’écran AMOLED LTPO 2K de 6,82 pouces sera fabriqué par BOE avec la technologie X2 et un conditionnement LIPO, garantissant une efficacité énergétique optimisée, une luminosité améliorée et un affichage fluide à 120 Hz.

Find X8 Ultra: Rendez-vous le 10 avril

L’autonomie sera assurée par une batterie de 6 100 mAh, compatible avec la charge rapide filaire à 100 W et sans fil à 50 W. L’ensemble sera complété par une certification IP68/IP69, un lecteur d’empreinte ultrasonique sous l’écran, un système de communication satellite pour la version 1 To, et un bouton physique dédié à la photographie.

Avec une telle fiche technique, le Find X8 Ultra s’annonce comme un véritable photophone premium, conçu pour séduire les utilisateurs les plus exigeants.