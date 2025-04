Nintendo Switch 2 : Date de sortie, prix, Mario Kart World et toutes les infos !

Nintendo a officiellement annoncé la sortie de sa nouvelle console, la Nintendo Switch 2, prévue pour le 5 juin 2025. Cette annonce a été faite lors d’une présentation Nintendo Direct très attendue, où plusieurs détails sur la console et ses fonctionnalités ont été dévoilés.

La Nintendo Switch 2 conserve le concept hybride de sa prédécesseure, permettant aux joueurs de l’utiliser à la fois comme console de salon et comme appareil portable. Elle est équipée d’un écran LCD HDR de 7,9 pouces avec une résolution de 1080p et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, offrant une expérience visuelle améliorée. De plus, la console prend en charge la résolution 4K à 60 images par seconde lorsqu’elle est connectée à son dock, qui intègre un ventilateur pour le refroidissement.

Les nouvelles manettes Joy-Con 2 ont été repensées pour être plus grandes et se fixent magnétiquement à la console, assurant une meilleure stabilité. Elles disposent également d’une fonctionnalité de type souris pour les jeux compatibles et intègrent un nouveau bouton « C ». Ce bouton « C » permet d’accéder à la fonction « GameChat », facilitant la communication vocale et vidéo entre les joueurs grâce au microphone intégré de la console.

En termes de stockage, la Switch 2 est dotée de 256 Go de mémoire interne, offrant un espace suffisant pour les jeux et les applications. Elle est également compatible avec les nouvelles cartes microSD Express, bien que les cartes microSD originales ne soient pas prises en charge.

Parmi les titres de lancement, « Mario Kart World » a été présenté comme une exclusivité de la Switch 2. Ce nouvel opus propose un monde interconnecté offrant aux joueurs une liberté accrue lors des courses. De plus, Nintendo a annoncé la sortie de « Hyrule Warriors: Age of Imprisonment » pour l’hiver suivant.

Nintendo Switch 2 : Précommandes le 9 avril 2025

La Nintendo Switch 2 introduit également la fonction « GameShare », permettant à un propriétaire de jeu de le partager localement avec jusqu’à trois autres consoles Switch 2 et Switch originales, facilitant ainsi le jeu en multijoueur local.

Les précommandes pour la Nintendo Switch 2 débuteront le 9 avril 2025 dans diverses enseignes, notamment Amazon et la FNAC. Elle sera disponible à partir de 469,99 € pour la version console seule, ou 509 € avec Mario Kart World. Les précommandes débuteront le 8 avril. L