Nintendo Switch 2 : Adieu l’ancienne Switch, bonjour la puissance et l’innovation !

Dans le cadre de son Direct consacré à la Switch 2, Nintendo a enfin dévoilé les principales caractéristiques de la Nintendo Switch 2 et annoncé que la console serait lancée le 5 juin.

L’appareil est doté d’un écran de 7,9 pouces, mais son épaisseur reste de 13,99 mm, comme la première Switch. L’écran LCD a une résolution de 1080p et prend en charge le HDR et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 images par seconde. Les manettes Joy-Con sont également plus grandes et, comme indiqué, elles peuvent être utilisées comme une souris (bien qu’une note de bas de page précise que le mode souris ne fonctionnera qu’avec les jeux compatibles). Et elles restent connectées à la Switch 2 grâce à des aimants.

Elle dispose de 256 Go de stockage interne, contre 32 Go sur la première Switch. Il est important de noter que la console est compatible uniquement avec les cartes microSD Express pour l’extension de stockage, les cartes microSD standard n’étant pas prises en charge.

Comme le montre la bande-annonce initiale de la Switch 2, elle dispose également de deux ports USB-C pour connecter des accessoires et pour la recharge. Lorsque vous utilisez le dock, vous pouvez jouer à des jeux avec une résolution allant jusqu’à 4K à 60 images par seconde. Le dock dispose également d’un ventilateur pour garder le système au frais.

Le nouveau bouton « C » peut également être utilisé pour activer un menu de chat qui vous permet d’accéder à des contrôles tels que la mise en sourdine de votre voix pendant les appels « GameChat » de type Discord. Pour aider les utilisateurs à mieux comprendre les fonctionnalités de la Switch 2, Nintendo publiera également un jeu numérique payant Nintendo Switch 2 Welcome Tour qui sera disponible le jour du lancement.

Les cartes de jeu de la Switch 2 seront rouges, contrairement aux cartes noires de la Switch originale. La console prend également en charge les cartes microSD Express, mais les cartes microSD originales de la Switch ne sont pas compatibles.

Il y a aussi un nouveau Pro Controller, qui a de nouveaux boutons à l’arrière, une prise casque et le bouton C.

Nintendo permettra également aux joueurs de partager localement des jeux compatibles grâce à une nouvelle fonctionnalité appelée GameShare.

Switch 2 : Les précommandes débutent le 8 avril !

Plusieurs titres majeurs accompagneront le lancement de la Switch 2. « Mario Kart World » sera disponible dès le premier jour, offrant des courses dynamiques avec des environnements changeants et supportant jusqu’à 24 joueurs. « Metroid Prime 4: Beyond » bénéficiera d’une édition spéciale pour la Switch 2, proposant des modes graphiques améliorés : un mode qualité en 4K à 60 fps avec HDR et un mode performance en 1080p à 120 fps avec HDR. De plus, des versions améliorées de « The Legend of Zelda: Breath of the Wild » et « Tears of the Kingdom » seront également disponibles, tirant parti des capacités accrues de la nouvelle console.

Nintendo a officiellement révélé la Nintendo Switch 2 dans une brève vidéo en janvier. Dans cette vidéo, la seule « spécification » mentionnée par Nintendo était que la console serait rétrocompatible avec les cartes Switch d’origine. Mais, d’après la vidéo, il était évident que la Switch 2 était un appareil plus grand avec un port supplémentaire sur le dessus de la console. On pouvait également voir qu’elle disposait d’une nouvelle façon de se connecter aux contrôleurs Joy-Con : au lieu de glisser et de s’enlever, ils s’enclenchaient sur les côtés. Cette vidéo montrait également que les manettes pouvaient glisser sur une surface, à la manière d’une souris, et s’enclencher dans des accessoires. Lors de l’annonce initiale de la Switch 2, Nintendo a également révélé que la station d’accueil avait une forme plus arrondie que celle fournie avec la première Switch.

La Nintendo Switch 2 sera proposée au prix de 469,99 €, avec une option incluant « Mario Kart World » préinstallé pour 509,99 €. Les précommandes débuteront le 8 avril 2025. La console sortira le 5 juin 2025.

Avec ces améliorations matérielles et logicielles, la Nintendo Switch 2 s’annonce comme une évolution significative, visant à offrir une expérience de jeu plus immersive et polyvalente aux joueurs du monde entier.