La hausse de prix décidée par Sony sur la PlayStation 5 ne ressemble de plus en plus à une exception. Elle pourrait plutôt annoncer une nouvelle normalité pour l’ensemble du secteur.

Interrogé par Eurogamer, l’analyste Piers Harding-Rolls d’Ampere Analysis a estimé qu’il ne serait « pas surprenant » de voir Microsoft et Nintendo suivre le même chemin à moyen terme. Dans un marché où les coûts de mémoire, l’inflation et les tensions d’approvisionnement pèsent sur tous les fabricants, Sony pourrait n’avoir été que le premier à formaliser ce que beaucoup redoutaient déjà.

Sony a déjà ouvert la porte

Le mouvement de Sony est désormais officiel. À compter du 2 avril 2026, la société augmente le prix de la PS5, de la PS5 Digital Edition, de la PS5 Pro et du PlayStation Portal dans plusieurs grandes régions, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Europe et le Japon. En France, la PS5 passe à 649,99 euros, la Digital Edition à 599,99 euros, la PS5 Pro à 899,99 euros et le Portal à 249,99 euros.

Sony attribue explicitement cette décision aux « pressions continues du paysage économique mondial ».

Ce qui rend l’annonce encore plus notable, c’est son caractère inhabituel dans le cycle de vie d’une console. Historiquement, les machines de salon ont plutôt tendance à devenir moins chères avec le temps. Ici, on assiste au phénomène inverse, et pour la deuxième fois en moins d’un an dans le cas de Sony.

La mémoire devient le vrai point de rupture

Le cœur du problème reste très clairement le coût des composants, et en particulier de la mémoire. La course à l’IA pousse les fabricants de mémoire à privilégier les puces destinées aux data centers, plus rentables, ce qui resserre l’offre pour les produits grand public.

Sony a d’ailleurs explicitement relié sa hausse de prix à ces tensions, et l’industrie mémoire reste sous pression, avec des coûts qui pourraient rester élevés encore longtemps. En d’autres termes, le jeu vidéo ne subit pas une crise qui lui serait propre. Il paie une partie du prix d’un basculement industriel beaucoup plus large, où les infrastructures IA absorbent une part croissante des ressources critiques.

Microsoft et Nintendo n’ont rien annoncé, mais la logique les rattrape

À ce stade, ni Microsoft ni Nintendo n’ont confirmé de nouvelle hausse de prix liée à cette séquence précise. Mais, l’argument de Piers Harding-Rolls tient justement à l’universalité du problème : les mêmes tensions économiques et industrielles qui ont forcé la main de Sony touchent aussi les autres constructeurs. Microsoft avait déjà relevé les prix de certaines consoles Xbox Series X/S, accessoires et jeux, tandis que Nintendo avait aussi ajusté le prix de certaines machines sous l’effet de contraintes extérieures.

Il ne s’agit donc pas de dire qu’une hausse est certaine demain matin. Il s’agit plutôt de constater qu’aucun acteur n’est réellement isolé de cette nouvelle équation de coûts.

Nintendo est sans doute dans la position la plus délicate

Le cas de Nintendo est particulièrement intéressant. En début de cycle, un constructeur a traditionnellement tout intérêt à préserver un prix perçu comme accessible pour accélérer l’adoption de sa machine.

Mais si la pression sur les coûts des composants persiste, même cet impératif pourrait devenir difficile à soutenir. L’argument avancé par les analystes est simple : vendre du hardware à faible marge, voire à perte, devient beaucoup plus risqué quand la mémoire et le stockage ne se détendent pas.

Pour les joueurs, la conséquence est immédiate sur PlayStation, et potentiellement structurante ailleurs : le coût d’entrée dans l’écosystème console remonte au lieu de baisser. Cela peut repousser certains achats, encourager le marché de l’occasion, ou renforcer l’intérêt pour des stratégies alternatives, comme les abonnements et les bibliothèques de jeux déjà constituées. Sony, de son côté, semble estimer que la demande pour ses expériences premium restera assez forte pour absorber le choc.

Le vrai changement, c’est peut-être la fin de la console « naturellement moins chère avec le temps »

Le plus important dans cette séquence n’est pas seulement la hausse de la PS5. C’est ce qu’elle suggère sur l’avenir du hardware gaming. Si Microsoft et Nintendo finissent eux aussi par ajuster leurs prix, alors l’industrie entérinera quelque chose de nouveau : la console ne serait plus un produit qui s’allège mécaniquement au fil des années, mais un objet dont le prix reste suspendu aux tensions mondiales sur les composants, la logistique et l’énergie.

En somme, Sony a peut-être simplement été le premier à dire tout haut ce que l’industrie savait déjà tout bas. Et si cette lecture se confirme, la prochaine grande bataille des consoles ne se jouera pas seulement sur les jeux, les services ou les performances. Elle se jouera aussi sur la capacité de chaque constructeur à faire accepter un hardware durablement plus cher.