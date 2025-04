Nintendo Switch 2 : Tout ce que vous devez savoir avant le Nintendo Direct de 15 heures !

Nintendo a officiellement annoncé la tenue d’un Nintendo Direct dédié à la Nintendo Switch 2 le mercredi 2 avril 2025 à 15 h (heure de Paris). Cette présentation, d’une durée d’environ 60 minutes, offrira un aperçu détaillé de la prochaine console de la firme japonaise.

La Nintendo Switch 2, successeur de la populaire Nintendo Switch, a été brièvement dévoilée en janvier dernier. Lors de cette annonce, quelques caractéristiques ont été mises en avant, notamment un design presque entièrement noir, la présence de deux ports USB-C, un système de docking et une béquille intégrée. De plus, la console est conçue pour être rétrocompatible avec les jeux de la Switch originale, bien que certains titres puissent ne pas être entièrement pris en charge.

Parmi les améliorations attendues, la Switch 2 devrait être équipée d’un écran LCD de 8 pouces, offrant une expérience visuelle plus immersive. Les nouvelles manettes Joy-Con pourraient intégrer un bouton supplémentaire, baptisé « C », dont la fonctionnalité exacte reste à préciser. Des améliorations en termes de performances sont également anticipées, avec l’intégration d’une puce personnalisée de NVIDIA, supportant le DLSS et le ray tracing, permettant ainsi des graphismes plus réalistes et fluides.

Concernant les jeux, un nouveau titre de la franchise Mario Kart a été brièvement aperçu lors de la présentation de janvier. D’autres titres phares, tels que Metroid Prime 4 et un nouveau jeu Donkey Kong, pourraient également être annoncés. La rétrocompatibilité avec les jeux de la première Switch est prévue, et certaines versions améliorées de titres existants pourraient voir le jour.

Switch 2: Date de sortie et prix à connaître !

La date de sortie précise de la Nintendo Switch 2 n’a pas encore été communiquée, mais des fuites suggèrent une commercialisation en juin 2025, avec des précommandes qui pourraient débuter le 9 avril. Le prix de la console est estimé entre 349 et 500 dollars, bien que ces informations restent à confirmer lors du Nintendo Direct.

Pour suivre cette présentation en direct, rendez-vous sur les chaînes YouTube et Twitch officielles de Nintendo. De plus, Nintendo prévoit d’organiser des événements « Switch 2 Experience » dans plusieurs villes, dont Paris, du 4 au 6 avril 2025, offrant aux fans l’opportunité de découvrir la console en avant-première.