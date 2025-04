Apple Watch Series 10 : Un prototype mystérieux dévoile un capteur de santé secret !

Un prototype de l’Apple Watch Series 10 a récemment fuité, révélant un capteur de santé inédit qui n’a pas été inclus dans la version finale du produit. Les images partagées par le leaker et collectionneur @StellaFudge montrent une disposition de capteurs sensiblement différente de celle des modèles commercialisés.

Notamment, les capteurs de fréquence cardiaque et d’oxygène sanguin sont de taille réduite et positionnés plus près du centre, entourés par un anneau lumineux supplémentaire dont la fonction reste inconnue.

Ce prototype fonctionne sous une version interne non publiée de watchOS 11.1, ce qui empêche l’installation des applications standard et rend difficile l’évaluation des fonctionnalités potentielles de ces nouveaux capteurs.

Des rumeurs antérieures suggèrent que Apple travaille sur l’intégration de capteurs pour la surveillance de la pression artérielle et de la glycémie. Cependant, des défis techniques ont retardé leur mise en œuvre. Le prototype en question pourrait indiquer que la société continue d’explorer ces fonctionnalités avancées pour de futures versions de l’Apple Watch.

Apple Watch Series 10 : Une santé pas aussi poussée ?

Il est important de noter que le modèle final de l’Apple Watch Series 10, lancé l’année dernière, n’a pas inclus ces capteurs supplémentaires, probablement en raison de priorités axées sur le design et d’autres améliorations. Néanmoins, l’existence de ce prototype suggère qu’Apple poursuit activement le développement de capacités de suivi de santé plus avancées pour ses futures montres connectées.

Cette fuite alimente les spéculations sur les innovations à venir dans les prochaines générations d’Apple Watch, notamment en ce qui concerne les fonctionnalités de santé qui pourraient transformer la manière dont les utilisateurs surveillent leur bien-être.