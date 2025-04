Apple Card : La bataille fait rage pour remplacer Goldman Sachs !

Apple cherche actuellement à remplacer Goldman Sachs en tant que partenaire émetteur de l’Apple Card, ce qui a déclenché une compétition intense entre les principaux réseaux de paiement pour sécuriser ce partenariat stratégique.

Selon un nouveau rapport du The Wall Street Journal, Visa a offert à Apple environ 100 millions de dollars pour devenir le nouveau réseau de paiement de l’Apple Card, actuellement gérée par Mastercard. Cette offre représente une tentative audacieuse de Visa pour évincer Mastercard et s’assurer une position privilégiée dans l’écosystème financier en pleine expansion d’Apple.

De son côté, American Express cherche à jouer un double rôle en devenant à la fois l’émetteur et le réseau de l’Apple Card. Cette proposition impliquerait le remplacement non seulement de Mastercard en tant que réseau de paiement, mais également de Goldman Sachs en tant que banque émettrice.

Pendant ce temps, Mastercard s’efforce de conserver son rôle actuel en tant que réseau de paiement de l’Apple Card. La société explore des options pour renforcer son partenariat avec Apple, notamment en intégrant sa plateforme Finicity, qui permettrait aux utilisateurs de visualiser les soldes de leurs comptes bancaires au sein de l’écosystème Apple.

Contexte et perspectives pour l’Apple Card

L’Apple Card, lancée en 2019 en partenariat avec Goldman Sachs et Mastercard, a rapidement gagné en popularité grâce à ses fonctionnalités innovantes et son intégration transparente avec les produits Apple. Cependant, Goldman Sachs ayant décidé de se retirer du secteur des prêts à la consommation, Apple explore de nouvelles options pour assurer la continuité et l’évolution de son service de carte de crédit.

La sélection d’un nouveau réseau de paiement est une étape cruciale pour Apple avant de choisir une nouvelle banque émettrice. Des institutions financières telles que JPMorgan Chase et Synchrony Financial sont également en discussion pour reprendre le rôle de Goldman Sachs. La décision finale d’Apple aura des implications significatives non seulement pour les entreprises impliquées, mais aussi pour les millions d’utilisateurs de l’Apple Card qui bénéficient de ses services au quotidien.