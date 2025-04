Galaxy S25 Edge : La date de sortie enfin dévoilée, et c’est pour bientôt !

Le Galaxy S25 Edge de Samsung marque le retour des smartphones minces, et jusqu’à présent, nous avons vu l’appareil à plusieurs reprises lors d’événements comme le MWC. La plupart des détails concernant le téléphone sont encore confidentiels, y compris ses spécifications exactes. Cependant, une fuite récente a révélé la date de sortie du Galaxy S25 Edge, et c’est plus tôt que vous ne le pensez.

Selon un site web néerlandais, Nieuwemobiel.nl, le prochain smartphone fin de Samsung, le Galaxy S25 Edge, pourrait sortir le 15 avril. Cette dernière information fait suite à des fuites antérieures qui suggéraient également le mois d’avril comme mois de sortie, donc cette date pourrait bien être vraie.

Outre la date de sortie, le rapport indique également que le Galaxy S25 Edge sera disponible en trois coloris : argent, noir et bleu. Les numéros SKU des variantes ont également fuité :

SM-S937BZSD

SM-S937BZSG

SM-S937BZKD

SM-S937BZKG

SM-S937BLBD

SM-S937BLBG

Le Galaxy S25 Edge sera disponible en variantes de stockage de 256 Go et 512 Go, ainsi qu’avec une mémoire vive de 12 Go. Samsung a déjà présenté les versions Silver et Blue lors du lancement de la série Galaxy S25 et du MWC 2025.

Galaxy S25 Edge, le nouveau smartphone ultra-fin !

Si vous ne connaissez pas les spécifications du Galaxy S25 Edge, sachez qu’il s’agira d’un smartphone fin, d’une épaisseur de seulement 5,84 mm. Malgré sa finesse, il devrait être doté d’une batterie de 4 000 mAh. L’appareil sera alimenté par le Snapdragon 8 Elite, et le smartphone ne pèsera que 162 g. Il est doté d’un double capteur photo à l’arrière, le principal étant un capteur de 200 mégapixels et un second objectif ultra-large de 12 mégapixels. Pour les selfies, une caméra frontale de 10 mégapixels est intégrée.

Que pensez-vous du Galaxy S25 Edge ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.