Meta, en collaboration avec Ray-Ban, a rencontré un succès notable avec ses lunettes connectées, notamment les lunettes connectées Ray-Ban Meta. Ces lunettes, dotées de caméras intégrées et d’une assistance IA, ont su séduire un large public grâce à leur design élégant et leurs fonctionnalités innovantes.

Fort de cette réussite, Meta prépare le lancement de nouvelles lunettes connectées haut de gamme, connues sous le nom de code « Hypernova ». Ces informations, initialement révélées en janvier, se précisent désormais avec des détails supplémentaires sur leur fonctionnement et leurs caractéristiques.

Un écran intégré pour une expérience enrichie

Les lunettes « Hypernova » se distingueront par l’intégration d’un écran monoculaire situé dans le quadrant inférieur droit du verre droit. Cette disposition permettra aux utilisateurs de consulter des applications, des photos et des notifications sans avoir à sortir leur smartphone. L’écran sera particulièrement visible lorsque l’utilisateur regardera vers le bas, offrant ainsi une expérience utilisateur intuitive et discrète.

Pour interagir avec les informations affichées, les lunettes seront équipées de commandes tactiles sur les branches, permettant des gestes tels que des balayages et des tapotements.

De plus, Meta prévoit d’inclure un bracelet neuronal, connu sous le nom de code « Ceres », qui permettra un contrôle gestuel avancé. Ce bracelet détectera des mouvements tels que la rotation du poignet ou le pincement des doigts pour naviguer dans l’interface, offrant ainsi une interaction plus naturelle et immersive.

Performances et fonctionnalités avancées

Les « Hypernova » seront propulsées par une puce Qualcomm et fonctionneront sous une version personnalisée d’Android. Elles offriront des fonctionnalités telles que la capture de photos et de vidéos, l’accès à des assistants IA, la consultation de cartes pour la navigation, ainsi que la gestion des notifications provenant d’applications comme WhatsApp et Messenger.

De plus, la caméra intégrée devrait être améliorée pour atteindre une qualité comparable à celle de l’iPhone 13, offrant ainsi des images de haute qualité.

Prix et disponibilité

Le positionnement haut de gamme des « Hypernova » se reflétera dans leur prix, estimé entre 1 000 et 1 400 dollars, soit un tarif similaire à celui des smartphones phares actuels. Le lancement de ces lunettes est envisagé pour la fin de l’année 2025, bien qu’aucune date précise n’ait encore été annoncée.

Parallèlement au développement des « Hypernova », Meta travaille déjà sur une version améliorée, baptisée « Hypernova 2 », qui intégrerait un système d’affichage binoculaire avec des écrans pour chaque œil. Cette version est prévue pour 2027. De plus, Meta envisage de collaborer avec Oakley pour développer des lunettes intelligentes destinées aux athlètes, renforçant ainsi sa présence dans le domaine des wearables sportifs.

En résumé, Meta continue d’innover dans le secteur des lunettes intelligentes, en combinant design élégant et technologies avancées pour offrir des expériences utilisateur enrichies et diversifiées.