Nintendo Switch 2 : Nouvelles images, mode souris et des détails cruciaux révélés !

Nintendo s’apprête à dévoiler sa très attendue console de nouvelle génération, la Nintendo Switch 2, lors d’un Nintendo Direct prévu pour le 2 avril 2025.

À l’approche de cet événement, une nouvelle image officielle de la console a été publiée via l’application Nintendo Today, offrant un aperçu des différentes configurations de la Switch 2. Cette image présente la console en modes portable, docké et sur table, soulignant la polyvalence maintenue de l’appareil. ​

Un détail intrigant a attiré l’attention des fans : la mention d’un mode « mouse » pour le Joy-Con. Cette fonctionnalité, longtemps spéculée, semble désormais se confirmer. Un brevet déposé par Nintendo décrit un « mode d’opération de souris » pour les Joy-Con, permettant une interaction plus précise, potentiellement bénéfique pour certains jeux ou applications. ​

Les attentes sont élevées pour le Nintendo Direct du 2 avril, où la firme devrait révéler des informations clés, telles que la date de sortie et le prix de la Switch 2. Des rumeurs suggèrent un lancement en juin 2025, avec un prix avoisinant les 399 dollars. De plus, des titres majeurs comme un nouveau Mario Kart et des suites à Super Mario Odyssey pourraient être annoncés, renforçant l’enthousiasme des joueurs. ​

Une autre innovation notable est l’introduction des « Cartes de Jeu Virtuelles », une fonctionnalité permettant aux joueurs de télécharger des versions numériques de jeux et de les transférer entre plusieurs systèmes via des connexions locales. Cette approche vise à reproduire la flexibilité des cartouches physiques, offrant une nouvelle dimension à la gestion des bibliothèques de jeux numériques. ​

Les précommandes pour la Nintendo Switch 2 pourraient débuter le 9 avril, avec des bonus exclusifs pour les premiers acheteurs, tels qu’une pièce de collection. Toutefois, des informations contradictoires ont circulé, notamment une annonce de Best Buy Canada évoquant une ouverture des précommandes le 2 avril, rapidement retirée par la suite. ​

En somme, la Nintendo Switch 2 s’annonce comme une évolution significative de la console hybride, combinant des améliorations matérielles, de nouvelles fonctionnalités et une bibliothèque de jeux enrichie. Le Nintendo Direct à venir devrait apporter des réponses aux nombreuses questions des fans et confirmer les spéculations entourant cette nouvelle itération de la console.​