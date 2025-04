Windows 11 dit adieu au bleu de la mort : Le BSOD se met au noir !

Microsoft apporte de nouvelles modifications à Windows et si certaines visent à rendre votre expérience plus fluide et plus rapide, d’autres, comme la suppression de l’option permettant de configurer un nouveau PC sans se connecter avec un compte Microsoft, risquent de déplaire aux utilisateurs de Windows 11 qui préfèrent un peu plus de liberté. Un autre changement risque de ne pas plaire à tout le monde.

Microsoft a récemment annoncé une refonte majeure de son célèbre « écran bleu de la mort » (BSOD) dans Windows 11.

Cette nouvelle version adopte un design épuré, abandonnant la traditionnelle couleur bleue au profit d’un écran noir, et supprime des éléments familiers tels que le visage triste et le code QR. L’objectif de cette mise à jour est d’aligner le BSOD sur les principes de design de Windows 11 et de faciliter le retour à la productivité des utilisateurs après un plantage système.

Actuellement, les versions de test destinées aux membres du programme Windows Insider affichent cet écran de manière différenciée : un écran vert est utilisé pour signaler les erreurs dans les versions bêta, tandis que la version finale pourrait adopter l’écran noir. Toutefois, on ne sait pas encore si l’écran noir sera conservé dans la mise à jour finale ou s’il deviendra vert.

Cette évolution marque le premier changement significatif du BSOD depuis l’ajout du visage triste dans Windows 8. Le nouvel écran conserve les informations techniques essentielles, telles que le code d’erreur ou le pilote défaillant, mais présente ces détails de manière plus sobre et moins anxiogène pour l’utilisateur.

Windows 11 : Un BSOD au nouveau look, mais même combat !

Il est important de noter que, malgré ce changement esthétique, les causes sous-jacentes des erreurs système restent les mêmes. Les utilisateurs confrontés à un écran noir de la mort devront toujours suivre les procédures de dépannage appropriées pour identifier et résoudre les problèmes à l’origine du plantage.

Il s’agit d’une décision quelque peu surprenante de la part de Microsoft, étant donné que l’entreprise avait déjà expérimenté des modifications de BSOD dans Windows 11, avant de revenir à l’apparence classique après que les utilisateurs n’aient pas été très satisfaits des changements apportés. Mais aujourd’hui, il semble que l’entreprise tente à nouveau l’expérience. Cette mise à jour devrait bientôt être déployée dans la version 24H2 de Windows 11.

Cette refonte du BSOD dans Windows 11 reflète la volonté de Microsoft de moderniser l’expérience utilisateur, en proposant une interface plus en phase avec le design actuel du système d’exploitation, tout en conservant les informations cruciales pour le diagnostic des erreurs système. Au lieu de faire clignoter un écran de crise bleu vif, il propose une façon plus propre et plus discrète de dire « Oui, il y a quelque chose de cassé, mais ne paniquez pas ».