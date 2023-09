Garmin vient de lancer une nouvelle alternative à l’Apple Watch : la Vivoactive 5

La dernière smartwatch de Garmin, la Vivoactive 5, semble être un appareil impressionnant offrant un large éventail de fonctionnalités pour les amateurs de santé et de fitness. Annoncée ce mercredi 20 septembre dernier, elle est dotée d’une batterie d’une autonomie de 11 jours et d’un écran tactile AMOLED de 1,2 pouce qui devrait offrir une bonne expérience visuelle.

Selon Dan Bartel, vice-président de Garmin pour les ventes mondiales aux consommateurs : « Conçue pour votre style de vie actif, la Vívoactive 5 intègre des fonctionnalités haut de gamme dans une smartwatch élégante et abordable ».

La Vivoactive 5 est dotée d’un cadre en aluminium léger et d’un bracelet en silicone qui lui confèrent confort et durabilité. Elle est disponible en quatre combinaisons de couleurs — noir/gris, ivoire/or crème, marine/marine métallisé et Or orchidée/violet — pour répondre à des préférences et des styles différents.

Par rapport à son prédécesseur, la Vivoactive 5 offre plusieurs nouveautés et améliorations qui en font une mise à niveau très intéressante. L’une des caractéristiques les plus remarquables de cette smartwatch est sa capacité à suivre les différents stades du sommeil, les siestes et d’autres mesures vitales, telles que l’oxymétrie de pouls et la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC). Ces informations sont générées chaque matin dans un rapport qui inclut les prévisions météorologiques pour la journée.

Un autre point fort de la Vivoactive 5 est son moniteur de batterie corporelle, qui suit vos niveaux d’énergie tout au long de la journée. Ce moniteur fournit des indications sur les meilleurs moments pour être actif et pour se reposer, en fonction de vos niveaux d’énergie. Il fournit également des informations précieuses sur la manière dont le sommeil, les siestes, les activités quotidiennes et le stress affectent les niveaux d’énergie. Alors que de nombreux wearables de Garmin sont dotés de la fonction de batterie corporelle, il s’agit ici de la même version améliorée que celle présentée en août sur la série Garmin Venu 3.

Outre ses fonctions de santé et de remise en forme, le Vivoactive 5 comprend également un mode fauteuil roulant qui vous permet de surveiller vos poussées quotidiennes et vous alerte en cas de changement de poids. Il est également doté d’applications sportives et d’entraînements spécifiques aux fauteuils roulants, ce qui en fait un excellent appareil pour les utilisateurs de fauteuils roulants qui souhaitent rester en forme et actifs.

Pour la modique somme de 300 euros

Parmi les autres nouvelles fonctionnalités de la Vivoactive 5, citons le suivi du temps de récupération après une séance d’entraînement et des pratiques de méditation guidée pour réduire le stress et l’anxiété. Vous pouvez personnaliser la montre en changeant de taille de police pour afficher les notifications intelligentes, les données d’entraînement et bien plus encore. Des outils analogues sont disponibles sur la plupart des meilleures smartwatches disponibles sur le marché aujourd’hui.

Dans l’ensemble, la Vivoactive 5 semble être une montre polyvalente et puissante, dotée de nombreuses fonctionnalités qui vous aideront à rester au top de votre santé et de votre forme. Sa grande autonomie, son écran AMOLED et ses capacités de suivi avancées semblent en faire un produit très complet, surtout pour son prix.

À partir d’aujourd’hui, 20 septembre, vous pouvez mettre la main sur la série Garmin Vivoactive 5 au prix de vente de 299,99 euros.