OPPO Find X8 Ultra : design, fiche technique, appareil photo, tout ce qu’il faut savoir avant sa sortie

Alors que OPPO s’apprête à organiser un grand événement de lancement le 10 avril en Chine, plusieurs de ses produits à venir ont déjà été dévoilés, notamment la tablette OPPO Pad 4 Pro, la Watch X2 Mini et les écouteurs Enco Free 4. Toutefois, les modèles phares Find X8s et Find X8 Ultra restaient encore mystérieux… jusqu’à aujourd’hui.

Une photo volée du Find X8 Ultra a été partagée sur le réseau chinois Weibo, rapidement authentifiée par le célèbre Ice Universe, qui confirme qu’il s’agit bien du modèle final. L’étiquette visible sur l’image indique le numéro de modèle PKJ110, attribué à la version standard de l’Ultra.

Le design du Find X8 Ultra se distingue par un imposant module photo circulaire à l’arrière, intégrant deux caméras périscopiques positionnées en haut et à droite. On retrouve le logo Hasselblad au centre, ainsi qu’un capteur principal et un ultra grand-angle. Un flash LED est situé dans le coin supérieur gauche.

La variante visible ici arbore une finition rose pâle appelée Morning Light, mais deux autres couleurs seront également disponibles : Moonlight White et Starry Black.

Find X8 Ultra: Une fiche technique digne du très haut de gamme

OPPO ne lésine pas sur les spécifications pour faire de ce modèle un photophone ultra-premium :

Capteur principal : 50 mégapixels Sony LYT-900 avec OIS

Ultra grand-angle : 50 mégapixels IMX882

Téléobjectif périscopique (3x zoom optique) : 50 mégapixels IMX906 avec OIS

Téléobjectif périscopique (6x zoom optique) : 50 mégapixels IMX882 avec OIS

Caméra frontale : 32 mégapixels

Côté écran, le Find X8 Ultra sera doté d’une dalle AMOLED de 6,82 pouces avec une résolution 2K+, un taux de rafraîchissement 120 Hz, et un capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran.

Sous le capot, on retrouvera la puce Snapdragon 8 Elite, jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5x et 1 To de stockage UFS 4.0. Le tout sera alimenté par une batterie de 6 100 mAh, compatible avec la charge rapide 100W filaire et 50W sans fil.

Une sortie en Chine, et après ?

Pour l’instant, aucune information officielle n’indique si le Find X8 Ultra sera lancé en dehors de la Chine. Mais au vu de ses caractéristiques techniques et de son positionnement haut de gamme, il pourrait sérieusement concurrencer des modèles comme le Galaxy S25 Ultra ou le Xiaomi 15 Ultra… si OPPO décide d’élargir sa distribution à l’international.