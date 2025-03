Motorola Razr 60 : Le passage à la TENAA dévoile les spécifications complètes, écran, processeur et batterie

Le Motorola Razr 60 a récemment fait surface dans la base de données de la TENAA, l’autorité de certification chinoise, révélant en détail toutes ses spécifications et images officielles. Après la validation du Razr 60 Ultra il y a quelques jours, c’est au tour du modèle standard de lever le voile sur ses secrets.

D’après les documents de la TENAA, le Razr 60 sera équipé d’un écran externe OLED de 3,63 pouces, capable d’afficher une résolution carrée de 1056 x 1056 pixels. À l’intérieur, on retrouvera un écran pliable OLED de 6,9 pouces, offrant une résolution Full HD+ de 1080 x 2460 pixels. Cela contredit une rumeur précédente qui évoquait une dalle plus petite de 6,7 pouces.

Côté photo, le smartphone intégrera une caméra frontale de 32 mégapixels, tandis que la partie arrière sera dotée d’un double module photo composé d’un capteur principal de 50 mégapixels et d’un second capteur de 13 mégapixels. Toujours selon la certification, l’appareil prendra en charge un zoom optique 3x. Pour la sécurité, un capteur d’empreintes digitales latéral est également présent.

En termes de performances, le Razr 60 sera alimenté par un processeur cadencé à 2,75 GHz, vraisemblablement le Dimensity 7400x de MediaTek. Côté autonomie, le smartphone embarquera une batterie double cellule de 1 090 mAh et 3 815 mAh, pour une capacité nominale combinée de 4 275 mAh. Des fuites précédentes indiquaient une capacité typique de 4 500 mAh, avec une charge rapide filaire de 30 W et une recharge sans fil de 15 W.

Le Razr 60 sera proposé en plusieurs variantes de mémoire, avec des options allant de 8 à 18 Go de RAM, et de 128 Go à 1 To de stockage. Motorola semble donc viser un large éventail d’utilisateurs, du plus occasionnel au plus exigeant.

Comparé au Motorola Razr 50 sorti l’an dernier, le Razr 60 affiche des améliorations notables : un écran principal plus grand, une batterie plus généreuse, un nouveau processeur et des capacités mémoire renforcées. Il ne reste plus qu’à connaître sa date de lancement officielle, mais tout indique une présentation imminente en Chine, aux côtés du modèle Ultra.