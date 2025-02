Accueil » MediaTek : Dimensity 7400, 7400X et 6400, l’IA et les jeux pour tous les budgets !

MediaTek : Dimensity 7400, 7400X et 6400, l’IA et les jeux pour tous les budgets !

MediaTek : Dimensity 7400, 7400X et 6400, l'IA et les jeux pour tous les budgets !

MediaTek a officiellement présenté trois nouveaux processeurs, les Dimensity 7400, 7400X et Dimensity 6400, qui viennent renforcer son offre sur le marché de milieu de gamme. Le Dimensity 7400 succède au Dimensity 7300, tandis que le Dimensity 7400X est spécialement conçu pour les smartphones pliables au format à clapet, avec une prise en charge des écrans doubles.

De son côté, le Dimensity 6400 remplace le Dimensity 6300 et cible les smartphones abordables en proposant des performances améliorées.

Dimensity 7400 : une évolution en douceur avec plus d’efficacité énergétique

Le Dimensity 7400 et sa version 7400X reposent sur une architecture octa-core, intégrant 4 cœurs Cortex-A78 cadencés jusqu’à 2,6 GHz et 4 cœurs Cortex-A55 à 2 GHz. Par rapport au Dimensity 7300, on note une légère augmentation de la fréquence des cœurs de performance, tandis que le reste des spécifications reste analogue.

Grâce à la gravure en 4 nm de TSMC, MediaTek annonce une réduction de la consommation énergétique de 14 % à 36 % en jeu par rapport aux processeurs concurrents. Le processeur neuronal MediaTek NPU 6.0 bénéficie d’une amélioration de 15 % en performance par rapport au Dimensity 7300, ce qui devrait permettre une meilleure gestion des tâches d’intelligence artificielle.

Pour alimenter les graphiques, vous disposez du GPU Arm Mali-G615 MC2 efficace. La société affirme que le GPU prend en charge la technologie MediaTek Advanced Gaming Technology 3.0 (MAGT) qui améliore les performances de jeu. De plus, grâce à l’optimisation de l’IA, les utilisateurs seront confrontés à un décalage d’entrée réduit dans les jeux.

Côté multimédia, le Dimensity 7400 conserve le processeur d’image Imagiq 950, offrant un traitement HDR 12 bits, une reconnaissance faciale avancée et la possibilité d’enregistrer des vidéos en 4K HDR avec stabilisation électronique. Son modem 5G R16 prend en charge l’agrégation de trois porteuses (3CC-CA), tandis que la connectivité est assurée par le Wi-Fi 6E tri-bande et le Bluetooth 5.4.

La seule différence entre le Dimensity 7400 et le 7400X est que le premier est conçu pour les smartphones classiques, tandis que le second est optimisé pour les appareils pliables. MediaTek affirme que le Dimensity 7400X prend en charge les « téléphones à clapet à double écran (7400X) pour offrir aux OEM une plus grande flexibilité de conception ».

Dimensity 6400 : une alternative performante pour le milieu de gamme

Le Dimensity 6400 repose sur une architecture octa-core avec 2 cœurs Cortex-A76 cadencés à 2,5 GHz et 6 cœurs Cortex-A55 à 2 GHz. Par rapport au Dimensity 6300, il offre un léger gain de fréquence, tout en conservant une gravure en 6 nm par TSMC.

L’un des principaux atouts de ce processeur est l’efficacité énergétique, MediaTek annonçant une réduction de 19 % de la consommation d’énergie en jeu par rapport à la concurrence. Pour améliorer encore l’expérience gaming, le Wi-Fi HyperCoex réduit la latence de 90 % lors des sessions de jeu en ligne.

En matière d’affichage, le Dimensity 6400 prend en charge les écrans full HD+ en 10 bits, garantissant une reproduction des couleurs plus précise avec la technologie True Color Accuracy. Son processeur d’image permet de gérer des capteurs allant jusqu’à 108 mégapixels, avec un traitement avancé des images HDR et des algorithmes d’optimisation basés sur l’IA.

Disponibilité et perspectives

MediaTek a confirmé que les premiers smartphones équipés des Dimensity 7400 et 7400X arriveront sur le marché au premier trimestre 2025. Quant au Dimensity 6400, il a fait ses débuts sur le realme P3x 5G, lancé en Inde plus tôt ce mois-ci.

Dr. Yenchi Lee, General Manager de MediaTek, a déclaré : « Avec nos chipsets Dimensity 7400 et Dimensity 6400, MediaTek prouve une fois de plus sa capacité à offrir une expérience smartphone exceptionnelle sur des gammes de prix plus accessibles. Que ce soit pour le gaming, l’intelligence artificielle ou la photographie, les utilisateurs pourront profiter de performances impressionnantes et d’une efficacité énergétique remarquable ».

Avec ces nouveaux processeurs, MediaTek renforce sa position sur le marché des smartphones haut et milieu de gamme, en mettant l’accent sur l’efficacité énergétique et les performances IA. Reste à voir comment ces puces se positionneront face à la concurrence de Qualcomm et Samsung en 2025.