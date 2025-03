Google Workspace : IA, réunions optimisées, création vidéo boostée et traduction instantanée

Google vient de déployer sa mise à jour mensuelle de Google Workspace pour mars, et elle est particulièrement riche. Cette nouvelle salve de fonctionnalités mise sur l’intelligence artificielle Gemini, l’amélioration des réunions Google Meet, des outils de création vidéo enrichis dans Google Vids, ainsi que sur une meilleure prise en charge linguistique.

Objectif : rendre la collaboration encore plus fluide et productive pour les équipes du monde entier.

Google Meet devient votre assistant de réunion intelligent

Le service de visioconférence Google Meet gagne une fonctionnalité particulièrement appréciée baptisée « Prendre des notes pour moi ». Propulsée par l’IA Gemini, cette fonction peut désormais générer automatiquement une section « Prochaines étapes suggérées » à la fin de vos notes de réunion. Elle détecte les tâches à effectuer ou les points de suivi à planifier, et les organise directement dans un document Google Docs envoyé dans votre boîte Gmail.

Les utilisateurs peuvent ensuite relire, éditer ou attribuer ces tâches, évitant ainsi que des actions importantes passent à la trappe. Google précise que cette fonctionnalité rencontre un fort taux d’adoption et qu’elle a déjà remplacé bon nombre d’outils de prise de notes tiers.

Autre nouveauté majeure : les notes de réunion incluent désormais des transcriptions complètes, activables à volonté. Ces transcriptions sont liées aux moments précis de la discussion et affichent des citations textuelles exactes, offrant un contexte précieux pour les comptes-rendus.

Côté accessibilité, Google améliore aussi la fonction de sous-titrage en permettant aux utilisateurs de faire défiler l’historique des sous-titres en temps réel, qu’ils soient natifs ou traduits. Une avancée notable pour les personnes malentendantes ou celles confrontées à des barrières linguistiques.

Google Vids: la création vidéo boostée par Gemini

La plateforme Google Vids continue son évolution et s’impose comme l’un des outils les plus prometteurs de Workspace pour la création multimédia. La fonction « Aide-moi à créer » utilise Gemini pour produire une première version complète et modifiable d’une vidéo, simplement à partir d’un prompt et des fichiers présents dans votre Google Drive.

Après avoir sélectionné un style, l’outil assemble automatiquement les scènes avec des images d’archives, du texte, un script, une bande sonore, et désormais, une voix off générée par l’IA. Cette narration automatique, calée sur le script suggéré, fait gagner un temps précieux, notamment en évitant les multiples enregistrements vocaux.

Google Chat : la traduction instantanée intégrée avec « Traduire pour moi »

Dans Google Chat, une nouvelle fonctionnalité baptisée « Traduire pour moi » permet à Gemini de traduire automatiquement plus de 120 langues dès réception du message. L’utilisateur peut consulter à la fois le texte traduit et le message original, le tout en un seul clic, sans quitter l’interface de discussion. Une solution idéale pour faciliter la collaboration au sein d’équipes multiculturelles.

Gemini s’ouvre à encore plus de langues dans Workspace

La prise en charge linguistique de Gemini a également été renforcée à l’échelle de la suite Google Workspace. Le panneau latéral d’IA, disponible dans Gmail, Docs, Sheets, Slides et Chat, couvre désormais davantage de langues. De plus, la fonctionnalité « Prendre des notes pour moi » dans Meet prend désormais en charge ces nouvelles langues, étendant ainsi les possibilités pour les utilisateurs non anglophones.

Toutes ces nouveautés sont en cours de déploiement pour les utilisateurs Google Workspace, qu’ils soient professionnels, éducationnels ou issus du secteur public. Google assure que cette mise à jour vise à simplifier la collaboration, automatiser les tâches fastidieuses et offrir des outils plus intelligents, intuitifs et inclusifs.

Avec cette mise à jour de mars, Google montre une fois de plus sa volonté de rendre ses outils collaboratifs plus puissants grâce à l’intelligence artificielle. Que ce soit pour améliorer la productivité en réunion, accélérer la création de contenus ou briser les barrières linguistiques, Workspace devient de plus en plus un écosystème intelligent et complet, adapté aux exigences du travail hybride moderne.