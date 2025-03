OPPO : Find X8 Ultra, Find X8S et X8S+ : configurations, coloris, tout savoir avant le lancement

OPPO a confirmé la date de lancement du Find X8 Ultra pour le 10 avril en Chine. Ce flagship embarquera la puissante puce Snapdragon 8 Elite et sera accompagné par les Find X8S et Find X8S+, qui promettent eux aussi des performances impressionnantes.

À quelques jours de leur officialisation, les trois modèles sont déjà listés en précommande sur la boutique en ligne de OPPO Chine, révélant ainsi les configurations, les options de stockage et les coloris disponibles.

OPPO Find X8 Ultra : un flagship premium avec satellite et quadruple capteur photo

Le Find X8 Ultra s’annonce comme le modèle le plus puissant de cette nouvelle gamme. Il sera décliné en trois configurations :

12 Go de RAM + 256 Go de stockage

16 Go de RAM + 512 Go de stockage

16 Go de RAM + 1 To de stockage, cette dernière version intégrant la connectivité satellite

En ce qui concerne les coloris, OPPO proposera trois options élégantes : Moonlight White, Morning Light et Starry Black.

Les spécifications clés du Find X8 Ultra incluent :

Un écran AMOLED plat de 6,82 pouces

Un quadruple capteur photo de 50 mégapixels, avec deux téléobjectifs périscopiques

Une batterie de 6 000 mAh, accompagnée d’une charge rapide filaire de 80W et sans fil de 50W

Ce smartphone semble donc taillé pour rivaliser avec les modèles ultra-premium du marché, tels que le Galaxy S25 Ultra ou le Xiaomi 15 Ultra.

OPPO Find X8S et Find X8S+ : des alternatives plus compactes et équilibrées

Les Find X8S et Find X8S+ viendront compléter la gamme avec des spécifications légèrement revues à la baisse, tout en restant très performants.

Ils seront disponibles dans quatre configurations :

12 Go de RAM + 256 Go de stockage

12 Go de RAM + 512 Go de stockage

16 Go de RAM + 512 Go de stockage

16 Go de RAM + 1 To de stockage

Côté couleurs, le Find X8S sera proposé en Moonlight White, Hyacinth Purple et Starry Black, tandis que le Find X8S+ sera disponible en Moonlight White, Island Blue, Cherry Blossom Pink et Starry Black.

Ces modèles seront équipés du processeur MediaTek Dimensity 9400+, un chipset de dernière génération offrant un excellent compromis entre performances et efficacité énergétique.

Niveau affichage, la principale différence entre les deux modèles réside dans la taille de l’écran :

Find X8S: écran compact de 6,31 pouces

Find X8S+: écran plus grand de 6,6 pouces, avec des améliorations par rapport au Find X8

Une nouveauté intéressante concerne le bouton physique personnalisable, qui remplacera l’Alert Slider présent sur les anciens modèles.

Des écosystèmes en expansion : OPPO Pad 4 Pro, Watch X2 Mini et Enco Free 4

En plus des smartphones, OPPO dévoilera plusieurs autres produits lors de cet événement :

OPPO Pad 4 Pro : une tablette équipée de la Snapdragon 8 Elite, idéale pour le multitâche et les usages multimédias avancés

OPPO Watch X2 Mini : une montre connectée compacte de 42 mm, qui viendra compléter la gamme Watch X2

OPPO Enco Free 4 : une nouvelle génération d’écouteurs TWS avec réduction active du bruit

Avec ces annonces, OPPO entend s’attaquer aux segments premium et haut de gamme en proposant des alternatives puissantes et innovantes aux smartphones de Samsung, Xiaomi et Apple.

Le Find X8 Ultra, avec son écran 2K, son quadruple capteur photo Hasselblad et sa connectivité satellite, semble destiné à séduire les amateurs de photographie mobile et de performances extrêmes. Les Find X8S et Find X8S+, quant à eux, offriront des versions plus accessibles et compactes, sans pour autant faire de compromis sur la puissance.

Avec un écosystème élargi comprenant une nouvelle tablette, une smartwatch et des écouteurs sans fil, OPPO semble bien décidé à consolider sa position sur le marché en 2025. Il ne reste plus qu’à attendre le 10 avril pour découvrir ces nouveautés en détail et connaître leurs prix officiels.