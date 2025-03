Accueil » MediaTek Dimensity 9500 : le SoC le plus puissant en approche, le Dimensity 9400+ arrive dès le 11 avril

Après avoir marqué les esprits avec le Dimensity 9400 lancé en octobre 2024, MediaTek revient à l’avant-scène avec deux nouveaux processeurs haut de gamme pour 2025. Le premier, le Dimensity 9400+, sera officiellement présenté le 11 avril prochain à l’occasion de la Dimensity Developer Conference de Shenzhen.

Le second, encore plus ambitieux, n’est autre que le Dimensity 9500, dont les premières fuites indiquent qu’il pourrait bien devenir la puce Android la plus puissante jamais conçue.

Dimensity 9500 : une architecture taillée pour l’extrême

Selon le leaker bien informé Digital Chat Station, le Dimensity 9500 repose sur une configuration à 8 cœurs avec une architecture 1+3+4, intégrant un cœur principal Cortex-X930 Travis cadencé à plus de 4 GHz, trois cœurs de performance et quatre cœurs d’efficacité.

MediaTek viserait un score AnTuTu d’environ 3,5 millions de points, ce qui représenterait un bond considérable en matière de performance pour les appareils Android. Ce niveau de puissance s’expliquerait aussi par l’utilisation du processus de gravure 3 nm N3P optimisé de TSMC et par l’intégration des dernières technologies d’ARM, notamment les extensions matricielles SME.

En termes de performances monocœur, le Dimensity 9500 pourrait rivaliser avec la puce Apple M4, ce qui constituerait une première pour un SoC Android. Les marques Vivo, OPPO et Honor sont pressenties pour inaugurer cette puce dans leurs prochains flagships, respectivement les Vivo X300, OPPO Find X8 et Honor Magic 9, avec un lancement des premiers appareils attendu dès septembre ou octobre 2025.

Dimensity 9400+ : une version boostée pour avril 2025

En attendant ce mastodonte, MediaTek officialisera le Dimensity 9400+ le 11 avril 2025, lors de sa conférence développeur. Ce nouveau processeur conserve l’architecture du 9400 mais voit ses fréquences revues à la hausse. Le cœur principal Cortex-X925 passe à 3,70 GHz, contre 3,62 GHz sur le modèle standard. Il est épaulé par trois cœurs Cortex-X4 cadencés à 3,30 GHz et quatre cœurs Cortex-A720 fonctionnant désormais à 2,40 GHz, contre 2,0 GHz précédemment. Le processeur graphique reste le GPU ARM Immortalis G925 MP12.

Les premiers tests publiés sur Geekbench confirment ces hausses de fréquence. Le Dimensity 9400+ affiche un score de 2 770 en monocoeur et 8 500 en multicoeurs, soit une amélioration d’environ 6 % et 5 % respectivement par rapport au Dimensity 9400 standard.

Des smartphones déjà prévus avec le Dimensity 9400+

Plusieurs constructeurs prévoient de lancer rapidement des smartphones propulsés par le Dimensity 9400+. Parmi eux, on retrouvera les OPPO Find X8S et X8S+, ainsi que le Vivo X200S, tous attendus en avril en Chine. D’autres modèles comme le iQOO Neo 10S Pro, Realme GT Neo 7 Pro, OnePlus Ace 5S et Redmi K80 Ultra suivront au cours du premier semestre 2025.

Par ailleurs, Xiaomi préparerait également un Xiaomi 15T Pro, attendu sur les marchés internationaux quelques mois plus tard. Comme l’année précédente avec le Xiaomi 14T Pro équipé du Dimensity 9300+, il y a fort à parier que le 15T Pro bénéficiera du Dimensity 9400+.

En 2025, MediaTek semble bien décidé à s’imposer comme le leader incontesté du marché des SoC Android. Le Dimensity 9400+, avec son lancement imminent, offre déjà des gains tangibles de performances. Mais c’est surtout le Dimensity 9500 qui intrigue, avec ses spécifications dignes d’un véritable monstre technologique. Les mois à venir seront donc décisifs pour la marque taiwanaise, qui pourrait bien redéfinir les standards de puissance et d’efficacité sur Android.