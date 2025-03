Accueil » Microsoft modernise l’écran de connexion : Fluent 2, sans mot de passe et mode sombre Xbox

Microsoft modernise l’écran de connexion : Fluent 2, sans mot de passe et mode sombre Xbox

Microsoft modernise l'écran de connexion : Fluent 2, sans mot de passe et mode sombre Xbox

Microsoft modernise son interface de connexion pour les utilisateurs grand public de ses services, incluant Outlook, Windows, Xbox, Microsoft 365 et bien d’autres. Cette mise à jour, qui touchera plus d’un milliard de comptes, adopte les principes de design Fluent 2 de Microsoft, avec un mode sombre inspiré de l’univers Xbox, une esthétique épurée et une expérience pensée pour l’authentification sans mot de passe.

Une interface centrée sur la simplicité et le sans mot de passe

Robin Goldstein, directeur produit chez Microsoft Identity, explique que cette nouvelle interface vise à réduire la charge cognitive pour les utilisateurs. Le nombre d’éléments par écran a été revu à la baisse et l’ordre des étapes d’authentification a été repensé pour un enchaînement plus fluide.

Cette refonte est également optimisée pour une expérience « passwordless » et « passkey-first », s’inscrivant dans la stratégie de Microsoft de remplacer les mots de passe par des moyens d’authentification plus sécurisés, comme les clés de sécurité, les applications d’authentification ou la reconnaissance biométrique.

Mode clair/sombre automatique selon vos préférences système

La nouvelle interface prend en charge les thèmes clair et sombre, activés automatiquement selon la configuration de votre appareil. Le mode sombre Xbox sera le premier à être visible, notamment dans les applications de jeu, avant un déploiement progressif dans les autres applications grand public.

Les utilisateurs Xbox devraient déjà voir ces changements apparaître sur le Web et les applications mobiles, tandis que la mise à jour complète de l’écran de connexion s’étendra entre mars et avril 2025. Les versions web et mobile recevront l’interface en premier, suivies des applications Windows.

Aucune modification pour les comptes professionnels et scolaires (Microsoft Entra)

Cette nouvelle interface est réservée aux profils grand public. Les comptes professionnels et éducatifs gérés via Microsoft Entra (anciennement Azure AD) ne seront pas affectés dans l’immédiat. Toutefois, Robin Goldstein précise que les enseignements tirés de cette refonte grand public pourraient inspirer de futures améliorations pour Microsoft Entra, notamment pour les écrans de connexion communs aux comptes Microsoft et Entra.

Cette mise à jour pourrait également être liée aux récents mouvements de Microsoft en matière de connexion automatique aux comptes. En février, certains utilisateurs d’Outlook.com ont reçu des notifications sur des modifications de compte. Microsoft a plus tard admis qu’il s’agissait d’une erreur, modifiant un article de support qui évoquait la connexion automatique permanente, sauf en cas de déconnexion manuelle ou d’utilisation de la navigation privée. Aucune date précise n’a été annoncée pour ces fonctionnalités supplémentaires.

Avec ce nouvel écran de connexion, Microsoft cherche à moderniser l’expérience utilisateur, tout en renforçant la sécurité et en réduisant la friction lors de l’authentification. Une évolution qui va dans le sens de la dématérialisation des mots de passe, au cœur des tendances actuelles de la cybersécurité.